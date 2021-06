Doležal chystá kampaň, Slovákov má motivovať dovolenkovať doma

Minister chce vnímať tohtoročnú letnú sezónu najmä v kontexte Slovenska.

26. jún 2021 o 10:44 TASR

BRATISLAVA. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce vnímať tohtoročnú letnú sezónu najmä v kontexte Slovenska. Chystá sa kampaň, ktorá má motivovať Slovákov dovolenkovať na Slovensku.

"Pripravujeme aj silnú mediálnu kampaň už pod hlavičkou Slovakia Travel, aby sme motivovali slovenských občanov, aby trávili dovolenku doma," priblížil Doležal pre TASR. Spresnil, že budú komunikovať konkrétne destinácie ako tipy na výlety, alebo na strávenie dovolenky na Slovensku.

"Máme ju pripravenú, máme ju zazmluvnenú, takže pôjdeme s tým na začiatku júla von," dodal v súvislosti s kampaňou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predstavitelia cestovného ruchu navrhujú na pomoc tomuto odvetviu zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Doležal skonštatoval, že ministerstvo dopravy aktuálne o tejto téme s rezortom financií nerokuje.

"Za ministerstvo dopravy, ktoré má v pôsobnosti cestovný ruch, takúto iniciatívu môžem iba podporiť, lebo to zlepší konkurencieschopnosť Slovenska a pomôže to. Ale nie je to nástroj pomoci, je to nástroj konkurencieschopnosti," zdôraznil. Zároveň poukázal na to, že sa treba pozrieť aj na financie, pretože pokles výberu DPH sa podľa jeho slov niekde prejaví.

Tzv. veľkú schému pomoci pre cestovný ruch spustili v piatok. "Ešte raz sme boli dotazovaní Európskou komisiou, lebo ešte tam bol možný súbeh štátnych pomocí s ministerstvom práce," vysvetlil Doležal trvanie spustenia schémy.