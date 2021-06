Doteraz bolo zrušených 57 pôšt, o druhej vlne prepúšťania sa diskutuje

Na jar opustilo poštu zhruba 555 ľudí.

25. jún 2021 o 15:31 TASR

BRATISLAVA. Doposiaľ bolo v rámci transformácie zrušených 57 pobočiek Slovenskej pošty. Na jar odišlo približne 555 zamestnancov, druhá vlna prepúšťania, ku ktorej by malo dôjsť na jeseň, sa pripravuje.

Vedenie pošty o tom diskutuje aj v kontexte zmenenej situácie. Počas livestreamu na sociálnej sieti to v piatok uviedol šéf pošty Martin Ľupták.

Priblížil, že o optimalizácii pobočiek komunikoval už s desiatkami primátorov a starostov. Pri rušení pôšt podľa Ľuptáka berú do úvahy zásady zahŕňajúce napríklad aj počet hmotných dávok či dostupnosť.

"Kvalita a dostupnosť poštových služieb nesmie byť dotknutá," doplnil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Ľupták zároveň zdôraznil, že pošta zatvorením pobočky neodchádza z danej lokality.

Na jar podľa jeho slov opustilo poštu zhruba 555 ľudí a podľa pôvodného plánu má k ďalšiemu prepúšťaniu prísť na jeseň. Čísla však špecifikovať nechcel. "Zmenila sa od jari aj doba, my sme si toho vedomí," uistil šéf pošty.

Prevádzkový riaditeľ Slovenskej pošty Boris Katuščák dodal, že od 3. júla sa spúšťa projekt online priehradky, ide o rozširovanie elektronických služieb pošty.

"Od 3. júla si bude môcť občan, klient alebo firma vybaviť doplnkové a dispozičné služby, ktoré doteraz bolo potrebné si vybaviť na priehradke, aj online," poznamenal s tým, že pošta už pracuje aj na tretej fáze online priehradky.

Pošta by zároveň chcela do roku 2024 obstarať zhruba 260 nových BalíkoBoxov. Prvé by sa mali začať osádzať v budúcom roku.