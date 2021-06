Osud Kúpeľov Sliač je otvorený, posúdia výhodnosť ich rekonštrukcie

Kúpele ročne navštívi takmer 6-tisíc ľudí.

25. jún 2021 o 12:18 SITA

BRATISLAVA. Ďalší osud Kúpeľov Sliač, a.s. je otvorený. Ministerstvo hospodárstva síce tvrdí, že ak zariadenie nebude rekonštruovať štát, hrozí jeho zatvorenie a zánik 119 pracovných miest, rezort financií však konštatuje, že sú aj iné možnosti ďalšieho smerovania kúpeľov.

V pripomienke k materiálu „Realizácia prípravných a investičných aktivít v spoločnosti Kúpele Sliač" upozorňuje, že len opisuje zámer rekonštrukcie a rozvoja kúpeľov, avšak bližšie neanalyzuje výhodnosť takéhoto zámeru v porovnaní s inými alternatívami.



„Z uvedeného dôvodu žiadame do materiálu doplniť analýzu strategického zámeru rozvoja kúpeľov Sliač voči alternatíve predaja a analýzu spoločenských prínosov, vrátane podnikateľského zámeru rozvoja Kúpeľov Sliač a podrobného rozpočtu investičných nákladov,” poukazuje ministerstvo financií.

Podľa neho je to nevyhnuté z dôvodu komplexného vyhodnotenia výhodnosti realizácie rekonštrukcie a rozvoja kúpeľov.



Rezort financií zároveň materiálu vyčíta nejasnosti ohľadne vplyvu na rozpočet verejnej správy. Pri jednotlivých etapách sú ako potenciálne zdroje financovania uvádzané štátny rozpočet, prostriedky Európskej únie a prostriedky Plánu obnovy bez konkrétnych súm.

Pred začatím investičných aktivít by preto podľa neho mal byť na vládu predložený osobitný materiál, ktorý by jednoznačne definoval vplyvy na rozpočet verejnej správy podľa jednotlivých subjektov verejnej správy, rokov a zdrojového krytia.



„Keďže sa predpokladá rekonštrukcia a rozvoj viacerých objektov, zásadne žiadame v rámci tohto materiálu do doložky a analýzy vplyvov doplniť spôsob kalkulácie a očakávané náklady investičných aktivít. Keďže MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa sú subjektami rozpočtu verejnej správy, bude potrebné zohľadniť v analýze aj prípadné vklady akcionárov týchto spoločností. Upozorňujeme, že v aktuálnej etape návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 sa s uvoľnením prostriedkov na predmetnú investíciu neuvažuje, čo by v prípade schválenia znamenalo dodatočný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy," uvádza ministerstvo financií.



Kúpele Sliač sú zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu, ženských ochorení a na liečbu pacientov po prekonaní onkologických ochorení. Ročne ich navštevuje viac ako 5 900 kúpeľných hostí. Ide pritom o jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač, a.s. Jej akcionármi sú MH Manažment, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.



Postavenie kúpeľov na trhu ovplyvňuje podľa rezortu hospodárstva negatívne najmä zastaraná technická infraštruktúra prevádzkových budov, z ktorých väčšina je pre nevyhovujúci technický stav uzatvorená. Avizovaná investícia by mala smerovať na obnovu kúpeľných budov ako aj na zmodernizovanie kúpeľného parku. V zrekonštruovaných priestoroch by sa mali sprístupniť nové ubytovacie kapacity. Pri komplexnej obnove by bolo možné navýšiť počet lôžok na 1 100. V súčasnosti ich je 350. Vzniknúť by mal aj priestor pre vedu a výskum a projekt počíta aj s následným poskytovaním výučbových aktivít.