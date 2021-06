Japonsko opäť spustilo jadrový reaktor, v roku 2004 sa tam stala smrteľná nehoda

Krajina sa snaží o znižovanie emisií uhlíka.

24. jún 2021 o 17:12 SITA

TOKIO. Viac ako 40-ročný jadrový reaktor v centrálnej časti Japonska, na ktorom v minulosti došlo k nehode, opäť obnovil svoju prevádzku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po jadrovej katastrofe spred 10 rokov vo Fukušime ho odstavili, no keďže Japonsko sa usiluje o naplnenie cieľov týkajúcich sa znižovania emisií uhlíka, znova ho uviedli do aktívneho režimu.



Spomenutý reaktor v prefektúre Fukui prvýkrát spustili v roku 1976 a patrí k najstarším v Japonsku. Niektorí obyvatelia dotknutej prefektúry a priľahlých oblastí pre obavy zo starnúceho reaktora požiadali súd v Osake, aby zakázal jeho prevádzku.



Na reaktore sa v roku 2004 stala smrteľná nehoda, keď horúca voda a para unikajúca z prasknutého potrubia pripravili o život päť pracovníkov elektrárne a ďalších šesť zranili.



Japonský premiér Jošihide Suga sa vlani v októbri zaviazal, že Japonsko dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Nedávno deklaroval, že „krajina vychádzajúceho slnka“ do roku 2030 zníži úroveň emisií uhlíka z roku 2013 o 46 percent.



Keďže naplnenie uhlíkovej neutrality bude v Japonsku veľmi náročná misia, pravdepodobne opäť uvedú do prevádzky aj ďalšie odstavené jadrové elektrárne a možno postavia aj nové reaktory.