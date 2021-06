Nebolo iné riešenie, Doležal obhajuje opravu mosta na diaľnici D2

Riešenie je to najlepšie z tých najhorších, hovorí minister.

23. jún 2021 o 16:07 SITA, TASR

BRATISLAVA. Minister dopravy Andrej Doležal odmieta kritiku za opravu mostu nad železničným koridorom na diaľnici D2 medzi Stupavou a Bratislavou, pre ktorú každodenne kolabuje doprava smerom do hlavného mesta. Podľa neho posunutie termínu opravy mostu zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by nič nevyriešilo, lebo by sa len posunula tvorba kolón z konca júla na september.

Zároveň pripomenul, že aktuálne riešenie dopravy v danom úseku vzniklo po odporúčaní dopravnej polície. Keby zvolili inú alternatívu, doprava by kolabovala podľa neho na iných miestach D2.

"My sme sa rozhodovali na základe dát, čiže to riešenie je to najlepšie z tých najhorších, ktoré sme na stole mali," skonštatoval Doležal.

O aktuálnej situácii, ako aj o snahe rezortu dopravy skrátiť stavebné práce do septembra, diskutoval minister Doležal na mimoriadnom rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady. To zvolal predseda výboru, poslanec Peter Kremský, ktorý si myslí, že NDS sa k oprave mosta postavila veľmi nezodpovedne, lebo súčasné dopravné riešenie spôsobuje niekoľkohodinové zápchy.

Priznal zlyhanie v komunikácii

Minister dopravy Doležal upozornil, že Bratislava nemá dobre riešenú dopravnú infraštruktúru, či už v súvislosti s diaľnicou D1, alebo D2, lebo keby sa kdekoľvek čokoľvek stalo, výrazným spôsobom to ovplyvní dopravu.

Tu sa podľa neho ukazuje, aký význam má dokončenie nultého obchvatu Bratislavy vrátane tunela Karpaty.

Doležal však priznáva zlyhanie v komunikácii zo strany diaľničiarov, ktorí majú občanov v dostatočnom predstihu upozorniť na pripravované opravy ciest či mostov.

Podľa ministra by mohli ponúknuť ľuďom ako alternatívu železničnú dopravu. „Medzi šiestou a siedmou hodinou ráno idú z Malaciek štyri vlaky. My sme spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko pripravení operatívne pridávať ďalšie vlaky," dodal minister Doležal s tým, že jeho cieľom je dosiahnuť také riešenie, ktoré neohrozí začiatok nového školského roka.

Na stavbe sa pracuje už mesiac

Snažiť sa podľa Doležala budú o akceleráciu samotnej výstavby. Spolu so šéfom NDS Jurajom Tlapom však poukázali na to, že stavba má svoje technologické postupy, pričom ide prakticky o rekonštrukciu polovice mosta. Tá je zmluvne dohodnutá so zhotoviteľom na 10 týždňov.

"Tých 10 týždňov je ten nutný čas na technologické kroky, betón nám, bohužiaľ, tuhne 28 dní, to nevieme urýchliť," upozornil Tlapa.

Na stavbe sa podľa neho pracuje už mesiac, ale pokiaľ to bolo možné, robilo sa to za chodu. Dodal, že búracie práce sú počuť na kilometre, takže tie sa končia do 21. hodiny. NDS má však zmluvnú dohodu so zhotoviteľom, že nehlučné práce ďalej budú pokračovať 24 hodín denne.

Termín rekonštrukcie sa zároveň budú snažiť skrátiť. "Ale to bude skôr kozmetické, ak sa nám to podarí o tri, päť, osem dní," podotkol šéf NDS.

Doležal požiadal občanov o trpezlivosť, lebo rekonštrukcia sa uskutočniť musí. "Spravíme maximum pre to, aby sme znížili kolóny a zvýšili priepustnosť. Naozaj budeme ešte hľadať alternatívy spolu s NDS," ubezpečil riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ľuboš Rumanovský.

Problémy aj pre Volkswagen

Keďže NDS opravuje most na diaľnici D2, doprava v smere do Bratislavy je vedená po druhej strane a zúžená do jediného pruhu. Opravu plánujú robiť takmer tri mesiace.

Ako upozornil poslanec Peter Kremský, diaľnica D2 nie je len taký obyčajný vjazd do Bratislavy. „Je to tranzitná diaľnica z Nemecka a Česka smerom na západné Slovensko, ale aj do Maďarska, Rumunska a na Balkán. Navyše začali túto opravu ešte pred koncom školského roka," zdôraznil Peter Kremský.

„Okrem toho, že situácia strpčuje život občanom, spôsobuje to veľké problémy aj priemyslu, napríklad dovozu súčiastok do Volkswagen Slovakia," dodal Peter Kremský s tým, že o pár dní na tejto významne využívanej diaľnici navyše pribudnú tisícky dovolenkárov.