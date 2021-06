Potravinári žiadajú vládu aj ministra o výraznejšiu podporu

Žiadajú napraviť "obrovské zlyhanie bývalého vedenia rezortu".

23. jún 2021 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Únia potravinárov Slovenska apeluje na vládu a agroministra Samuela Vlčana, aby sa nepostavili k potravinárskemu priemyslu chrbtom a napravili obrovské zlyhanie bývalého vedenia rezortu v oblasti podpory potravinárskeho odvetvia.

Mali by preto napríklad zahrnúť potravinárov do plnenia strategických cieľov budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ či vyčleniť dostatočnú finančnú podporu pre potravinárov v novom Programe rozvoja vidieka SR. Zároveň by mali aj vytvoriť v rozpočte agrorezortu stabilnú položku na podporné schémy štátnej pomoci pre domáci potravinársky priemysel nediskriminačným spôsobom či posilniť úradnú kontrolu potravín.

Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

„Slovenské potravinárstvo nevyhnutne potrebuje zlepšenie podnikateľského prostredia na výrobu potravín. V globalizovanom svete, pri nerovnakých podmienkach podpôr v porovnaní s členskými krajinami EÚ a pri neustále stúpajúcich environmentálnych nárokoch na výrobu potravín, sa tento cieľ napĺňa čím ďalej, tým ťažšie. V krajinách západnej Európy má potravinárstvo status najsilnejšieho priemyslu. Práve preto je tam významne finančne podporované zo strany štátu. Podpora domáceho potravinárskeho sektora je dôležitá aj z dôvodu eliminácie uhlíkovej stopy importmi,“ uviedol predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.

Únia potravinárov Slovenska je združenie fyzických a právnických osôb a samosprávnych organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v potravinárstve, v technických, obchodných, vedeckých a výskumných službách pre potravinárstvo a sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Cieľom únie je obhajoba a ochrana spoločných záujmov a presadzovanie požiadaviek svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku.

Agentúra SITA požiadala o reakciu aj ministerstvo pôdohospodárstva.