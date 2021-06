Príspevok 333 eur vyplatí vláda len na tretinu detí v hmotnej núdzi

Vláda schválila nariadenie s pripomienkami.

23. jún 2021 o 11:32 (aktualizované 23. jún 2021 o 13:47) SITA

BRATISLAVA. Vláda vyplatí jednorazový 333-eurový príspevok len na tretinu detí, ktoré žijú v rodinách v hmotnej núdzi. Pôjde o domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa pre pandémiu covidu-19 dostali do systému pomoci v hmotnej núdzi najskôr v marci minulého roka a najneskôr v apríli tohto roka.

Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu s pripomienkou schválila vláda.

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí nárok na túto dávku získa 13,6 tisíca detí, ktoré žijú v 7,2 tisíca domácnostiach. Ku koncu apríla tohto roka pritom bolo v hmotnej núdzi 45,3 tisíca nezaopatrených detí.

Vyplatenie jednorazového príspevku si zo štátneho rozpočtu vyžiada 4,5 milióna eur. Rezort práce upozorňuje na to, že tieto finančné prostriedky nemá zabezpečené vo svojej rozpočtovej kapitole.

V druhej fáze vyplatia po 200 eur v októbri

Ako po rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina), príspevok v sume 333 eur na dieťa by mala časť rodín v hmotnej núdzi dostať na účet 11. až 13. augusta, prípadne poštou 18. až 27. augusta tohto roka.

Na ďalších 730-tisíc detí by malo ministerstvo práce vyplatiť v októbri tohto roka prídavok na dieťa v sume 200 eur.

„V druhej, jesennej fáze by to malo byť cez zvýšený rodinný prídavok, namiesto 25 eur by mali dostať 200 eur, " povedal minister práce. Pôjde o rodiny, ktorých čistý mesačný príjem nepresahuje 1 470 eur.

Vykryť ujmu z pandémie koronavírusu

"Keďže prerušením prezenčného štúdia v školách vypadol, resp. sa znížil príjem domácností a zároveň sa zvýšili výdavky domácností s nezaopatrenými deťmi, napríklad na nákup výpočtovej techniky a na výdavky spojené s bývaním a podobne, vznikla potreba pomoci domácnostiam najviac postihnutým chudobou, ktorými sú objektívne domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Jednorazový príspevok má podľa rezortu čiastočne vykryť finančnú ujmu, ktorú počas pandémie tieto domácnosti utrpeli a zabezpečiť tak lepšie podmienky pre nezaopatrené deti v týchto domácnostiach.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) minulý týždeň informoval o tom, že deti z rodín s čistým príjmom z práce do sumy 1470 eur by mali tento rok dostať nižší, 200-eurový príspevok na dieťa.