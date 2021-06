Príspevky pre zariadenia sociálnych služieb sa od januára zvýšia

Pri invalidnom dôchodku by sa mal upraviť autizmus

Duševné choroby a poruchy správania pri posudzovaní invalidného dôchodku v prílohe zákona o sociálnom poistení by mali byť doplnené o novú skupinu chorôb, ktoré patria do porúch autistického spektra.

Vyplýva to z novely tohto zákona, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania. Malo by tak dôjsť k zjednodušeniu posudkovej činnosti v týchto prípadoch.

Do skupiny by sa podľa novely zákona mali doplniť choroby, ako detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, iná detská dezintegračná porucha, hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov syndróm, iné poruchy autistického spektra, či nešpecifikované poruchy autistického spektra.