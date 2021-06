Schüle získa na novú prevádzku od štátu pomoc takmer štyri milióny

Firma plánuje na Spiši preinvestovať 18,5 miliónov eur a vytvoriť 130 nových pracovných miest.

23. jún 2021 o 10:58 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o., získa od štátu investičnú pomoc 3,9 mil. eur na zriadenie novej prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov v priemyselnej zóne v Levoči.

V stredu o tom rozhodla vláda. Firma plánuje celkovo na Spiši preinvestovať 18,5 mil. eur a vytvoriť 130 nových pracovných miest. Projekt plánuje realizovať v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči, výrobu chce začať v roku 2023. Schüle už pritom viac ako dvadsať rokov pôsobí v Poprade.

Prevádzku chce spoločnosť vybudovať na pozemkoch, ktoré si na začiatku plánuje prenajímať od mesta, neskôr nevylučuje ich kúpu. Hliníkové odliatky vyrábané v novozriadenej fabrike možno rozdeliť do troch skupín, a to hliníkové odliatky pre automobilový priemysel, ktorých výroba bude prevažovať, hliníkové odliatky do pneumatických systémov a hliníkové odliatky pre zariadenia na výmenu tepla. Celá produkcia bude určená na export, a to na trh Európskej únie.



Tlaková zlievareň nemeckej spoločnosti Schüle začala svoju činnosť v Poprade v roku 1999. Na výrobnej ploche s rozlohou 10-tisíc metrov štvorcových vyrába tlakové odliatky z rôznych typov hliníkových zliatin. Firma v Poprade zamestnávala v roku 2019 v priemere 356 pracovníkov. Dosiahnutý zisk skupiny Schüle predstavoval v roku 2019 viac ako 1,3 mil. eur pri obrate 97 mil. eur. V prevádzkarňach v Nemecku, Poľsku a Slovensku zamestnáva celkovo približne 740 ľudí.