Dubajský štátny investičný fond sa vlani prepadol do miliardovej straty

Tržby v roku 2020 prudko oslabili o viac ako 40 percent.

22. jún 2021 o 14:44 SITA

DUBAJ. Dubajský štátny investičný fond Investment Corporation of Dubai za minulý rok skončil v čistej strate v objeme 5,1 miliardy dolárov.

Strata, o ktorej fond informoval v utorok, poukazuje na daň, ktorú si z rozsiahlych aktív spoločností vybrala pandémia koronavírusu.

Tržby holdingovej spoločnosti Investment Corporation of Dubai, do ktorej patria mnohé priemyselné mocnosti emirátu, v roku 2020 prudko oslabili, a to o viac ako 40 percent na sumu 37 miliárd dolárov (31,12 miliardy eur).

Investičný fond dubajskej vlády, ktorého súčasťou je aj najväčšia blízkovýchodná letecká spoločnosť Emirates, tak vykázal prvú stratu za niekoľko rokov. V roku 2019 fond dosiahol zisk vo výške 4,9 miliardy dolárov (4,12 miliardy eur).

Dôvodom vlaňajšej straty podľa konglomerátu bol vážny vplyv pandémie koronavírusu na cestovanie, sektor pohostinstva, maloobchod a odvetvie realít.

O výsledkoch svojho minuloročného hospodárenia Investment Corporation of Dubai informoval týždeň po tom, ako letecká spoločnosť Emirates vykázala za rok 2020 stratu na úrovni 5,5 miliardy dolárov (4,63 miliardy eur).

Bola to jej prvá strata za tri desaťročia, keďže sektor dopravy patril k tým, ktoré pandémia postihla najviac.