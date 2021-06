Najmenšie euromince čaká koniec, legislatíva je už pripravená

Začiatok projektu by sa mohol stihnúť od 1. januára.

22. jún 2021 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Legislatíva na elimináciu používania najmenších euromincí je už podľa Národnej banky Slovenska pripravená.

Centrálna banka zrušenie používania najmenších euromincí plne podporuje už nejaký čas a vníma tento krok pozitívne. Legislatívny proces je však v rukách ministerstva financií, následne vlády a parlamentu.

Podľa guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra by sa začiatok projektu mohol stihnúť od 1. januára. Išlo by o obdobie duálneho režimu, aby bol priestor na prispôsobenie sa podmienkam. A úplne naostro by to mohlo podľa neho začať fungovať možno už od budúceho leta.



„My sa veľmi tešíme, ak tento projekt dostane zelenú. Pretože to bude znamenať menšie výdavky pre podnikateľov,“ skonštatoval Kažimír. Hlavne v oblastiach, ktoré sú aj v súčasnosti najviac postihnuté, ako napríklad gastrosektor alebo ubytovanie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Teda tam, kde podnikatelia pracujú s drobnými mincami. Podľa Kažimíra ide o náklady v miliónoch eur. Tie musia v súčasnosti podnikatelia vynakladať na spracovanie mincí.



Zmenou legislatívy sa ušetria náklady aj Národnej banke Slovenska. „Pretože každý rok doobjednávame dorážku nových eurocentov,“ skonštatoval Kažimír. Zároveň doplnil, že podľa neho by táto zmena nemala mať výrazný vplyv na ceny tovarov a služieb. „Pevne verím, že v tejto atmosfére pohybu cien to nebude mať žiadny vplyv, pretože tu máme úplne iné faktory na pohyb cien. Zaokrúhľovanie eurocentov by mal len zanedbateľný vplyv,“ povedal Kažimír.



Zároveň si myslí, že aj Slováci budú spokojní s tým, že čoraz menej drobných centov im bude ťažiť peňaženky. Práve jedno a dvojcentovky tvoria podstatnú časť euromincí v obehu. Z celkového počtu euromincí v obehu na Slovensku tvoria tieto najmenšie viac ako 60 percent. Ich nominálna hodnota však na všetkých eurominciach v obehu predstavuje len pár percent.