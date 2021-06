Slovenskú poštu bude strážiť Lama SK, Fico v tom vidí problém

Počas 48 mesiacov môže Slovenská pošta za stráženie zaplatiť viac ako 9,5 milióna eur bez DPH.

21. jún 2021 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenskú poštu bude strážiť spoločnosť Lama SK. Tá vyhrala výberové konanie vo všetkých troch regiónoch. Počas 48 mesiacov môže Slovenská pošta za stráženie zaplatiť viac ako 9,5 milióna eur bez DPH. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková, jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola cena za poskytované služby. Firma Lama SK ponúkla najnižšiu cenu vo všetkých troch regiónoch, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.

Slovenská pošta uzatvorila rámcové dohody na výkon strážnej služby so spoločnosťou Lama SK pre oblasť Západ na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody takmer 4,8 milióna eur bez DPH. Podobne uzavrela dohodu s touto firmou aj pre oblasť Stred na rovnaké obdobie s limitom rámcovej hodnoty vo výške viac ako 2,8 milióna eur bez DPH, ako aj pre oblasť Východ na 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody vo výške viac ako 1,9 milióna eur bez DPH.

Úspora pre oblasť Západ je vo výške 8 500 eur bez DPH oproti predpokladanej hodnote zákazky. Pošta ušetrila pre oblasť Stred 15-tisíc eur bez DPH a pre oblasť Východ sumu vo výške 15 500 eur bez DPH. Slovenská pošta verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku vyhlásila 17. augusta 2020 a bola rozdelená na tri časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. V lehote na predkladanie ponúk bolo na jednotlivé časti predložených 10, 11, resp. 15 ponúk podľa regiónov.

Strana Smer-SD označila uzavretie rámcovej dohody medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK za štátnu korupciu. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede líder strany Robert Fico, predmetná firma je úzko prepojená na Ľudovíta Makóa, ktorý je podozrivý z trestnej činnosti a zároveň figuruje vo viacerých známych kauzách ako Kajúcnik. „Udavač Makó, aby si zachránil vlastnú kožu, porozprával všeličo a dostal veľa ľudí do väzby. Veľa ľudí je vďaka jeho exkluzívnym výpovediam obvinených zo závažnej trestnej činnosti," pripomenul Robert Fico.

Šéf strany Smer-SD poukázal v súvislosti s dohodou medzi poštou a firmou Lama SK na to, že v osobe Ľudovíta Makóa ide o človeka, ktorý si užíva v Dubaji a ktorý sa stretával nielen s bývalým premiérom Igorom Matovičom, ale aj s predsedom vlády Eduardom Hegerom. Vyslovil presvedčenie, že Slovenská informačná služba dostala 20 miliónov eur za to, že prijme Ľudovíta Makóa. „Je to zvrhlosť," dodal Fico, ktorý nevylučuje, že Ľudovít Makó vydiera aj predstaviteľov koalície tým, že ak nedostane, čo chce, tak v rámci výpovedí bude aj o nich hovoriť.