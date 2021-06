Hagara odchádza z postu riaditeľa Inštitútu finančnej politiky

Hagara viedol inštitút od apríla 2019, nový riaditeľ ho má nahradiť od októbra.

21. jún 2021 o 15:05 SITA

BRATISLAVA. Eduard Hagara odchádza z postu riaditeľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Nateraz pre agentúru SITA nepovedal, prečo odchádza a kam. Svoje možnosti zváži v nasledujúcich mesiacoch. Rezort financií už zverejnil inzerát, že hľadajú nového riaditeľa alebo riaditeľku Inštitútu finančnej politiky.

Hľadá sa nový riaditeľ

Záujemcovia môžu svoje prihlášky do výberového konania posielať do 9. júla. Hagara vedie inštitút od apríla 2019, nový riaditeľ by ho mal nahradiť vo funkcii od októbra 2021.

Ako ďalej povedal Hagara, doterajší čas strávený na pozícii riaditeľa IFP je adekvátny k tomu, čo si táto pozícia vyžaduje. „Osobne chcem hľadať nové výzvy a posúvať sa ešte ďalej. Takisto výmena na pozícii riaditeľa prinesie aj pre IFP novú energiu a impulzy, a to je pre IFP dôležité,“ pokračoval Hagara.



Je to podľa neho atraktívna pozícia pre ekonómov, blízko rozhodovania o verejných politikách a ich tvorby. V poslednom období sa IFP podieľal napríklad na tvorbe novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a dôchodkovej reformy, ktoré ešte čakajú na svoju finalizáciu.

Inštitút pod Hagarovým vedením pracoval aj na príprave plánu obnovy a rozšírenými prognózami ekonomického vývoja aj príjmov navigoval tvorbu rozpočtu.

Inštitút tvoria tri odbory

„Ešte ma čaká niekoľko mesiacov práce na IFP vrátane toho, aby bol aj dostatok času po výbere nového riaditeľa IFP na odovzdávanie agendy. V priebehu toho času sa aj rozhodnem o možnostiach, ktoré mám, kde ďalej pokračovať v kariére,“ skonštatoval Hagara. Inštitút je podľa neho zabehnutá a kvalitná analytická inštitúcia, ktorej štandardný výkon ani v minulosti príchod nového riaditeľa výraznejšie neovplyvnil.



„Štandardom je, že riaditeľom IFP býva kvalitný ekonóm. V minulosti ním bol napríklad viceguvernér Ľudovít Ódor alebo predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth,“ dodal Hagara. Riaditeľ IFP pôsobí pod štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR. Riadi tím približne 35 analytičiek a analytikov, pričom v budúcnosti sa ich počet zvýši.



Inštitút finančnej politiky je analytickým útvarom ministerstva financií tvorený troma odbormi. Je to odbor makroekonomických analýz a prognóz, odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz a odbor štrukturálnych a výdavkových politík.