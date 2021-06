Amazon a Apple sú najhodnotnejšími značkami na svete

Najrýchlejšie rastie Tesla.

21. jún 2021 o 13:36 TASR

LONDÝN. Najhodnotnejšími značkami na svete sú Amazon a Apple. K lídrom z USA sa však začínajú približovať čínske značky, ktoré sú hodnotnejšie než európske top značky, ukázala správa poradenskej spoločnosti Kantar BrandZ.

Čínske značky postupujú vpred

Amazon založený v roku 1994 Jeffom Bezosom zostáva aj tento rok najhodnotnejšou značkou s odhadovanou hodnotou 684 miliardy USD (574,89 miliardy eur).

Za ním nasledujú Apple so 612 miliardami USD, Google so 458 miliardami USD a Microsoft so 410 miliardami USD. Najhodnotnejšou čínskou značkou je na piatom mieste čínsky koncern Tencent (241 miliárd USD) a Alibaba (197 miliárd USD) je siedma.

Čínske značky podľa šéfa pre globálne stratégie BrandZ Grahama Staplehursta neustále a postupne postupujú vpred, podporujú totiž vlastný technologický rozvoj a dokážu zachytiť hlavné trendy na čínskom a globálnom trhu.

Päť značiek počas uplynulého roka viac než zdvojnásobilo svoju hodnotu, na čele boli čínske spoločnosti z oblasti internetového predaja Pinduoduo a Meituan a najväčší čínsky výrobca alkoholických nápojov Moutai, TikTok a americká Tesla.

Tesla bola najrýchlejšie rastúcou značkou, keď jej hodnote medziročne stúpla o 275 percent na 42,6 miliardy USD a stala sa najhodnotnejšou automobilovou značkou.

Najskôr USA, potom Čína a napokon Európa

Sto najväčších značiek má podľa Kantar celkovú hodnotu 7,1 bilióna USD. Z toho až 74 percent pripadá na značky z USA. Na Čínu 14 percent, ktorá už predbehla Európu (8 percent).

Ešte pred rokom na európske značky pripadlo 20 percent a na čínske 11 percent.

Najhodnotnejšou európskou značkou je francúzsky Louis Vuitton (21), nasledovaný nemeckým koncernom SAP (26). Jedinou britskou značkou je Vodafone (60).