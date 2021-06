Gastro sektor žiada vládu o dočasné zníženie DPH

Malo by ísť o zníženie na päť percent.

21. jún 2021 o 12:25 (aktualizované 21. jún 2021 o 13:16) SITA

BRATISLAVA. Prevádzkovatelia gastro sektora, hotelieri a agropotravinári prosia vládu o predloženie návrhu zákona na zníženie DPH pre gastro sektor na päť percent do konca roka 2022 a následne na desať percent.

Jediná účinná vakcína

Iba znížená DPH pre tento sektor je podľa nich jedinou účinnou vakcínou na jeho záchranu. Konštatovali to v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Aliancie slovenskej gastronómie (ASG), Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a platformy Stále máme chuť.



Gastrosektor bol podľa spomenutých organizácií koronakrízou zasiahnutý najviac a z následkov sa bude ešte dlhé roky spamätávať. Malí podnikatelia a živnostníci, ktorí zamestnávajú desaťtisíce zamestnancov, potrebujú okamžité riešenia. DPH na Slovensku pre gastro je niekoľkonásobne vyššia oproti okolitým krajinám. Napríklad v Českej republike majú zavedenú desať percent DPH, v Rakúsku a Poľsku päť percent DPH.

Podobný návrh od opozície

„Zníženie dane cez vládny návrh a zrýchlené legislatívne konanie okamžite pomôže malým podnikateľom. Prosíme vládu o návrh zákona na zníženie DPH na päť percent do konca roka 2022 a následne na desať percent. Teraz nič viac nepomôže. Tento revolučný krok naše gastroslužby priblíži západu a zvýši konkurencieschopnosť a kvalitu," uviedli v pondelok v spoločnom stanovisku.



Identický návrh predstavili už koncom mája poslanci NR SR, a to členovia opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini, Richard Raši a Matúš Šutaj Eštok. Tí navrhujú dočasné zníženie DPH pre služby v oblasti gastra na päť percent.

Znížená DPH by mala platiť do konca roku 2022, potom by zostala znížená sadzba desať percent, rovnako ako na ubytovacie služby. Tento návrh je zaradený do programu rokovania parlamentu na aktuálnej júnovej schôdzi.

Ministerstvo financií uviedlo, že k otázke možného znižovania DPH aktuálne prebiehajú na rezorte interné diskusie. Aj preto finálne stanovisko zatiaľ tlačový odbor rezortu nebude poskytovať. Pomoc podnikateľom ale v princípe rezort neodmieta.