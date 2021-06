Prvé čerpačky na vodík budú na jeseň, vyhlásili obstarávanie

Jedna bude mobilná, druhú postavia v Bratislave.

21. jún 2021 o 9:18 SITA

BRATISLAVA. Prvé čerpacie stanice na vodík budú na jeseň realitou aj na Slovensku. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc.

Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Čerpacie stanice na vodík budú financované z európskych zdrojov.



Verejné obstarávanie je zamerané na zabezpečenie dvoch mobilných čerpacích staníc na vodík. Prvá s minimálnym tlakom plnenia 350 bar musí byť prispôsobená na operatívny presun, aby ju bolo možné pristaviť na vopred určené miesto v rámci Slovenska. Druhú s minimálnym tlakom plnenia 700 bar umiestnia v Bratislave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Obe vodíkové čerpacie stanice budú využívané na dopĺňanie paliva vodíkových áut a autobusov. Podľa predpokladov by čerpacie stanice na vodík mali byť sprevádzkované k 1. októbru 2021. Úspešný uchádzač, ktorý vzíde z verejného obstarávania, bude musieť zabezpečiť okrem staníc aj samotné vodíkové palivo.



„Už keď sme na začiatku júna vyhlásili verejné obstarávanie na vodíkové dopravné prostriedky, avizovali sme, že budeme obstarávať aj čerpacie stanice na vodík. Tieto vodíkové čerpacie stanice by mali byť prvými lastovičkami, vďaka ktorým sa zaradíme medzi krajiny EÚ, kde sú takéto stanice bežne dostupné,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Hoci sa na Slovensku už predáva prvé vodíkové auto, čerpacie stanice na vodík stále nemáme. Najbližšia je vo Viedni. V Čechách majú čerpaciu stanicu na vodík už od roku 2009 a do roku 2023 ich chcú mať aspoň šesť. Najviac čerpacích vodíkových staníc v rámci EÚ je v Nemecku, kde ich je takmer sto.