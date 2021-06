Delta variant koronavírusu môže spomaliť zotavovanie nemeckej ekonomiky

20. jún 2021 o 16:07 TASR

BERLÍN. Nemecký inštitút Ifo varuje, že delta variant nového koronavírusu môže výrazne pribrzdiť zotavovanie najväčšej európskej ekonomiky.

"Delta variant je rizikom ohrozujúcim nemeckú ekonomiku, ktoré musíme brať vážne," uviedol šéf Ifo Clemens Fuest pre spravodajský portál t-online.

V prípade nárastu počtu prípadov ochorenia Covid-19 spôsobeným rozšírením delta variantu by síce nebolo všetko stratené, ale zotavenie by sa spomalilo, dodal Fuest.

Opäť by sa to dotklo predovšetkým odvetví, ktoré pandémia tvrdo zasiahla, ako sú cestovný ruch, reštaurácie alebo obchod. "To by znamenalo, že nás čaká ťažká jeseň."

Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha pre prvý júnový týždeň sa podiel delta variantu v Nemecku v priebehu jedného týždňa takmer zdvojnásobil na 6 percent.

V Británii sa tento nákazlivejší variant už stal dominantným, aj keď tam je zaočkovanosť podstatne vyššia než v Nemecku. Stúpajúci počet prípadov ochorenia Covid-19 spôsobil, že Británia zastavila uvoľňovania opatrení.

Celkovo Fuest nepovažuje koronakrízu za skončenú. Bez pandémie by nemecká ekonomika v priebehu uplynulého 1,5 roka expandovala. "Namiesto toho sme v tomto období nahromadili enormné dlhy. Následky krízy budeme cítiť ešte dlhý čas."

Experti Ifo prednedávnom znížili svoju prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku na 3,3 percenta. Hlavným dôvodom bol nedostatok materiálov a súčiastok ako napríklad čipov v automobilovom priemysle. Na úroveň spred krízy by sa nemecká ekonomika mohla dostať na začiatku budúceho roka.