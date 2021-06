KDH navrhuje týždeň dovolenky navyše pre otcov po narodení dieťaťa

KDH tiež hovorí o jednom dni voľna mesačne navyše pre matky školopovinných detí.

20. jún 2021 o 12:16 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentné KDH navrhuje týždeň platenej dovolenky navyše pre otcov po narodení dieťaťa. Realizovala by sa po narodení dieťaťa do šiestich týždňov od pôrodu. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová pri príležitosti Dňa otcov.

"Veríme, že členovia vlády si túto myšlienku vezmú za svoju a presadia ju," uviedol predseda KDH Milan Majerský. Ozrejmil, že dovolenku pre otca presadzujú aj z dôvodu potreby starostlivosti o mamu a dieťa krátko po narodení a tiež pre potrebu vytvorenia úzkeho puta otca s dieťaťom od útleho veku.

KDH pripomenulo, že už v roku 2019 vyšla smernica Rady Európskej únie, ktorá odporúča možnosť desiatich dní dovolenky pre otca po narodení dieťaťa. Hnutie dodalo, že čas na prijatie súvisiacich zákonov majú členské štáty do augusta 2022, preto apeluje na čo najrýchlejšie riešenie.

"Popri dovolenke navyše pre otca presadzujeme aj deň plateného voľna mesačne naviac pre mamy školopovinných detí," doplnil Majerský s tým, že 12 voľných dní ročne pre mamy by KDH presadilo zmenou Zákonníka práce.

"Náklady by po uzatvorení dohody medzi zamestnávateľom a sociálnymi partnermi hradil štát. A tam, kde sa rodičia dohodnú, by voľný deň platil pre otca," poznamenal líder hnutia s tým, že by chceli presadiť aj ďalšie opatrenia na podporu rodiny, napríklad progresívny daňový bonus na pomoc najmä viacdetným rodinám.

TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.