Pred letnou sezónou chýba v gastre a ubytovaní až 40 tisíc ľudí

Situáciu by podľa Asociácie hotelov a reštaurácií pomohlo zlepšiť zníženie sadzby DPH.

18. jún 2021 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Pred letnou sezónou chýba v sektore gastra a ubytovania 40-tisíc ľudí. Reštaurácie a hotely pre výrazný pokles tržieb nedokážu pri reštarte konkurovať svojou ponukou na trhu práce.

Jedným z dôvodov, prečo je ponuka miezd v stravovacích a ubytovacích prevádzkach výrazne nižšia v porovnaní s inými odvetviami, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie pre tieto služby, ktoré sú náročné na spotrebu práce.

Ako ďalej upozornil generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák, to spôsobuje, že o prácu v tomto segmente nie je záujem. V období pred pandémiou patrili ubytovacie i stravovacie služby pritom k lídrom s najvyšším medziročným nárastom pracovných miest, pričom dvojciferným číslom rástli aj priemerné mzdy.



Ako pripomína Marek Harbuľák, situácia sa v minulom roku dramaticky zmenila. V dôsledku prijatých opatrení boli ubytovacie a stravovacie služby prevažnú časť obdobia, a to od polovice marca 2020 zatvorené alebo ich podnikanie a poskytovanie služieb bolo výrazné obmedzené.

Dopad týchto opatrení bol tak výrazný, že ani napriek čerpaniu štátnej pomoci a využitiu rôznych nástrojov pomoci zo strany štátu nedokázala pomoc zabrániť prepúšťaniu.

Podľa údajov Štatistického úradu od vypuknutia pandémie prišlo v dôsledku prijatých opatrení o prácu viac ako 40-tisíc ľudí v hotelierstve a gastro prevádzkach. Predstavuje to pokles o viac ako 36 percent v porovnaní s obdobím pred pandémiou. S poklesom zamestnanosti sa znižovala podľa AHRS aj priemerná mzda.



Podľa AHRS pätina zamestnancov, ktorí o prácu prišli v dôsledku pandémie, sa najmä do gastro prevádzok nevráti pre neistotu a obavy o možnú stratu zamestnania v prípade tretej vlny pandémie. Až 60 percent ľudí by chcelo pracovať v tomto sektore ak by boli vyššie platy.

„Netreba pritom zabúdať ani na ďalšie významné prínosy gastronómie a hotelierstva pre ekonomiku a spoločnosť. Tento sektor je výrazným zamestnávateľom žien, až 60 percent všetkých zamestnancov tvorili pred pandémiou práve ženy. A 20 percent všetkých zamestnancov tvoria ľudia vo veku do 25 rokov, ktorí práve v tomto sektore získavajú prvé pracovné skúsenosti. Takmer 90 percent všetkých zamestnancov sú pracovníci s ukončeným stredným odborným vzdelaním," dodal Marek Harbuľák.



Podľa AHRS jedným z riešení, ako oživiť pracovný trh a prilákať do gastro prevádzok personál, je zníženie sadzby DPH. Nižšia DPH umožní podľa Mareka Harbuľáka zamestnávateľom zvýšiť mzdy, vytvárať pracovné miesta. Potvrdzujú to podľa neho aj skúsenosti z iných európskych krajín.

„Pomoc v podobe nižšej DPH potrebujú gastro prevádzky a hotely práve teraz, pri svojom reštarte počas letnej sezóny, len tak to bude mať zmysel a preukázateľné prínosy pre štát, zamestnancov a zamestnávateľov," zdôraznil Marek Harbuľák.