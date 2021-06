OĽaNO vyzvalo Sulíka, aby odvolal Holáka z funkcie v MH Manažmente

OĽaNO tvrdí, že Sulíka už skôr upozorňovalo na Holákovu minulosť.

17. jún 2021 o 15:35 (aktualizované 17. jún 2021 o 16:21) TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽaNO vyzýva ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby odvolal z funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti MH Manažment Andreja Holáka, ktorého podľa medializovaných informácií vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Mýtnik II.

Hnutie tvrdí, že opakovane upozorňovalo Sulíka na "toxickú" minulosť Andreja Holáka. Dodali, že rezort hospodárstva sa ho mal zbaviť už pred rokom, predišlo by sa tým zbytočným pochybnostiam o fungovaní štátnej správy. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) povedal, že Sulíka sa na to bude pýtať.

Sulík sa rozhodne do konca týždňa

Sulík by mal odvolať nielen Andreja Holáka, ale podľa hnutia aj ďalších ľudí zo štátnej správy, ktorí sú spriaznení so Smerom. Predseda Výboru Národnej rady (NR) pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) pripustil, že sa nevie, či zadržanie súvisí s pôsobením Andreja Holáka v spoločnosti MH Manažment, no jeho predošlé pôsobenie malo byť podľa neho preverené.

"Opakovane sme upozorňovali na to, že v ére Smeru patril k najvplyvnejším úradníkom s dosahom na stámiliónové tendre a bol funkcionárom Smeru," vyhlásil Kremský.

Dodal, že pred rokom v auguste OĽaNO upozorňovalo Sulíka na osobu Andreja Holáka aj v súvislosti s tým, že za vlády Petra Pellegriniho mal podpísať zmluvy s advokátskou kanceláriou Radomíra Bžána.

Osoby, ktoré podpisovali nevýhodné zmluvy, by nemali podľa hnutia pôsobiť v štátnych podnikoch. Výzva OĽaNO sa podľa Kremského vtedy nestretla u ministra hospodárstva s pochopením.

Rezort hospodárstva už reagoval, že nemá bližšie informácie k zadržaniu Andreja Holáka. Dodali, že podľa medializovaných informácií jeho zadržanie nesúvisí s jeho aktuálnou pozíciou a ani prácou v MH Manažment.

Andrej Holák zastával v tejto spoločnosti do septembra 2020 pozíciu predsedu predstavenstva. V spoločnosti podľa rezortu zostal, aby bola zachovaná kontinuita. MH Manažment prípad nekomentuje, chce tak urobiť až po vyjasnení situácie.

O prípadnom odvolaní Holáka chce Richard Sulík (SaS) diskutovať so šéfom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Predpokladá, že o tom rozhodnú "veľmi rýchlo", ešte tento týždeň. Sulík hovorí, že miera podozrení pri Andrejovi Holákovi musí byť dostatočne vysoká, "keďže skončil rovno za mrežami".

Sulík si podľa svojich slov nespomína, že by ho hnutie OĽANO upozorňovalo na osobu Andreja Holáka.

Holák nemohol samostatne rozhodovať o zákazkách

Minister tiež pred novinármi povedal, že mu bolo od začiatku jasné, že ide o nominanta Smeru-SD, preto predpokladal problémy. Lopatka však podľa neho zvolil čisto manažérsky prístup, keď ponechal Andreja Holáka v MH Manažmente ako "korporátnu pamäť".

Sulík tiež upozornil, že Andrej Holák nemohol v spoločnosti MH Manažment samostatne rozhodnúť napríklad o zákazkách, bol len nápomocný Lopatkovi. Doplnil, že pokiaľ vyšetrovacie orgány dospejú k nejakým záverom, ministerstvo hospodárstva aj MH Manažment budú spolupracovať.

To, čo sa Andrejovi Holákovi vyčíta, sa podľa Sulíka týka obdobia minulej vlády a iného pôsobenia ako v MH Manažmente. "Aj tu platí, padni komu padni, nech vyšetrenie dobehne do konca," doplnil minister.

NAKA v akcii

NAKA vo štvrtok uskutočnila akciu Mýtnik II, pričom obvinila šesť osôb z trestných činov legalizácie príjmu z trestnej činnosti, korupcie a machinácie pri verejnom obstarávaní i verejnej dražbe. Zadržala dve osoby, podľa medializovaných informácií má byť jedným zo zadržaných Andrej Holák.

V minulosti zastával funkciu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie či štátneho tajomníka na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva hospodárstva (MH).