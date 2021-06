Parlament bude o nájomnom bývaní rokovať až v septembri

V úvode aktuálnej schôdze totiž schválili zmeny v programe.

17. jún 2021 o 10:14 TASR

BRATISLAVA. Poslanci majú o návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania rokovať na septembrovej schôdzi. V úvode aktuálnej schôdze totiž schválili zmeny v programe. Návrh podal do parlamentu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), legislatíva má vytvoriť predpoklad pre začiatok výstavby nájomných bytov. Koaliční partneri kritizovali, že hnutie Sme rodina návrh vopred nekonzultovalo.

Poslanci tiež rozhodli o tom, že o návrhu legislatívy o zmene lehoty kolúznej väzby z dielne Sme rodina sa bude hlasovať až po odhlasovaní návrhu novely Trestného poriadku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ten tiež predpokladá zmenu pri kolúznej väzbe, má ísť o kompromisný koaličný návrh.

Na septembrovú schôdzu presunuli poslanci rokovanie o návrhu novely zákona o štátnom občianstve, požiadal o to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Návrh novely prešiel do druhého čítania ešte v marci. Vyplýva z neho, že podmienky straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu by sa mohli zmierniť.