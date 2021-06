Za ľudí navrhuje nižšie dane a odvody pre zamestnávateľov

Sadzba dane z príjmov právnických osôb by sa mala znížiť zo súčasných 21 na 19 percent.

17. jún 2021 o 10:07 SITA

BRATISLAVA. Strana Za ľudí presadzuje, aby sa sadzba dane z príjmov právnických osôb znížila zo súčasných 21 percent na 19 percent a zaviedla sa pre firmy jednotná sadzba dane.

Daňovo-odvodová reforma by tiež mala zaviesť zvýhodnené odpisovanie investícií do Industry 4.0, zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj a zníženie sadzby na sociálne poistenie pre zamestnávateľov o jeden percentuálny bod. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol hlavný odborník strany Za ľudí pre ekonomické témy a poradca ministra financií Tomáš Meravý. „Pôjdeme s tým za ministrom financií," povedal.



Daňovo-odvodovú reformu stále nepoznáme. Minister financií Igor Matovič začiatkom mája tohto roka na tlačovej besede povedal, že Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Avizoval zavedenie 200-eurového príspevku na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.

Tiež chce zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod. Cieľom reformy sú podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia majú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.

