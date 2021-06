V Bratislave sa začína komplexná oprava mosta na diaľnici D2

Oprava bude stáť približne milión eur.

15. jún 2021 o 17:52 SITA

BRATISLAVA. V Bratislave sa začína komplexná oprava mosta na diaľnici D2 nad traťou Železníc SR v bratislavskom Lamači.

S prípravnými prácami Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala koncom mája, keď sa vybudovali prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom. Most sa nachádza na diaľnici D2 v úsek 55,135 – 56,155 kilometra medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina.

Oprava mosta bude stáť 1,3 milióna eur. NDS o tom informovala v tlačovej správe.

Z Malaciek do Bratislavy

„Tento rok kompletne opravíme pravý most v smere z Malaciek do Bratislavy a v opačnom smere budeme most opravovať budúce leto," uviedla NDS.

Zhotoviteľ opravy kompletne vybúra mostný zvršok zahŕňajúci vozovku, vyrovnávací betón, pôvodnú hydroizoláciu, odvodnenie, rímsy, mostné závery a prechodové dosky. Most dostane nový mostný zvršok, na ktorý sa následne opäť osadia bezpečnostné zariadenia.

Súčasťou prác je aj úprava terénu pod mostom, preloženie vedenia informačného systému diaľnice a ostatných sietí. Všetky práce sa majú skončiť v prvé septembrové dni.

Práce budú prebiehať v letných mesiacoch

„S cieľom čo najviac minimalizovať obmedzenie premávky na dotknutom úseku diaľnice zrealizujeme najväčší rozsah prác na oprave mosta v letných prázdninových mesiacoch," informovala NDS.



Počas vybudovania prejazdov cez stred diaľnice bolo podľa NDS potrebné počítať s dopravným obmedzením v oboch jazdných pásoch dotknutého úseku diaľnice D2, jazdné pruhy boli zúžené a posunuté k vonkajšiemu okraju vozovky.

„V najbližších dňoch presmerujeme celú dopravu na diaľnici do ľavého jazdného pásu, v ktorom zostanú zachované dva jazdné pruhy v smere do Brna. Premávka v smere do Bratislavy bude vedená v jednom jazdnom pruhu," dodala diaľničná spoločnosť.