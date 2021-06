Stále chýba zhoda, zákon o rozpočtovej zodpovednosti zrejme opäť presunú

SaS trvá na daňovej brzde.

15. jún 2021 o 15:52 SITA

BRATISLAVA. O ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti stále nie je zhoda. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS). Je podľa neho síce zaradený v programe aktuálnej schôdze, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ho presunú na rokovanie septembrovej schôdze.

„V SaS stále trváme na daňovej brzde. Limitáciu veľkosti štátu považujeme za veľmi dôležitú časť rozpočtovej zodpovednosti,“ pokračoval Viskupič. Rokovania podľa neho stále pokračujú a strana SaS je pripravená na kompromis.

„Netrváme na zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale vieme si predstaviť "dvojičku", teda ústavný zákon o daňovej stabilite, ktorý by daňovú brzdu riešil, oba zákony by boli prijaté naraz,“ uviedol Viskupič. Kľúčové bude podľa neho nájsť zhodu nielen na forme, no najmä na obsahu.

Podľa Viskupiča je možné aj to, že zákon, ktorý prešiel prvým čítaním, bude stiahnutý a zaradený nanovo, z dôvodu aktuálnosti.

Aj minister financií Igor Matovič koncom mája v parlamente povedal, že nemá problém so stiahnutím zákona a jeho znovuzaradením do medzirezortného pripomienkového konania. Ako dôvod počas rokovania parlamentu vtedy uviedol rozsiahlosť materiálu a najmä to, že už uplynulo veľa času od pôvodného predloženia a odvtedy vyplynuli aj viaceré pripomienky, ktoré by sa mali riadne zaradiť do materiálu.

Parlament návrh novely ústavného zákona presúva už od decembra minulého roka. Zatiaľ je zaradený na aktuálnu júnovú schôdzu.

Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh, či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.