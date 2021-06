Hlavnou črtou podnikateľského prostredia je z hľadiska etiky nedôvera

Z 26 skúmaných neetických praktík bolo na prvom prvom mieste neplatičstvo.

15. jún 2021 o 14:32 SITA

BRATISLAVA. Hlavnou črtou podnikateľského prostredia na Slovensku je z hľadiska stavu etiky nedôvera.

Podľa výskumu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave to dokazuje poradie najčastejšie sa vyskytujúcich porušení etiky.

Z 26 skúmaných neetických praktík bolo na prvom prvom mieste neplatičstvo a na treťom nedržiavanie zmlúv. Obe sú založené na porušovaní princípov čestnosti a zodpovednosti. S nimi sú späté aj praktiky, ktoré sa umiestnili na druhej a štvrtej priečke, a to zneužívanie postavenia veľkých podnikov voči malým a zneužívanie silného postavenia na trhu, kartelové dohody. Tieto majú diskriminačný charakter.



Výskum odhalil, že na aplikáciu etických mechanizmov do organizačnej kultúry pozitívne vplývajú viaceré faktory, a to veľkosť organizácie, jej ekonomická prosperita ako aj jej členstvo v profesijnom, zamestnávateľskom alebo podnikateľskom združení.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky ukazujú, že čím je podnik väčší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že bude mať zavedené jednotlivé etické mechanizmy. Veľkosť vplýva aj na to, do akej miery sú jednotlivé organizácie zasiahnuté neetickými praktikami, platí, že veľké podniky sú vystavené menšiemu počtu neetických praktík ako stredné a malé podniky a mikropodniky.



Výsledky dokazujú, že ekonomicky prosperujúce organizácie, za také sa vo výskumu považovali tie, ktoré dosahovali zisk v posledných troch po sebe idúcich rokoch, majú pozitívny vplyv na zavádzanie etiky do organizačnej kultúry. Prosperita firmy pozitívne vplýva na počet zavedených hlavných etických mechanizmov v organizácii.

Zároveň sa ukázalo, že prosperujúce podniky sa menej stretávajú s neetickými praktikami. Výskum taktiež jednoznačne potvrdil, že členstvo v organizáciách podporuje rozvoj etiky a že spoločnosti s členstvom sú vystavené v menšej miere neetickému konaniu iných podnikateľských subjektov než tie bez členstva.



Za animózny a antagonistický sa dá podľa výskumu pokladať vzťah predovšetkým malých podnikov a mikropodnikov k štátnym inštitúciám. Jadrom problému je nekvalitná a neodborná legislatíva, ktorá reguluje podnikateľské aktivity, a s tým súvisiaca častá zmena pravidiel a celého podnikateľského rámca.

Osobitne vážnym problémom, ktorý spôsobuje podnikateľom problém pri dominancii neetickej praktiky neplatičstva a nedodržiavania zmlúv, je nízka vymáhateľnosť práva. Malé a stredné podniky a mikropodniky hovoria o ich diskriminácii zo strany štátu a zároveň o tom, že štát toleruje ich diskrimináciu zo strany veľkých podnikov.