Mladí ľudia majú do 2. piliera vstupovať automaticky

Mladí budú mať predvolenú aj investičnú stratégiu.

15. jún 2021 o 14:21 SITA

BRATISLAVA. Mladí ľudia budú do druhého dôchodkového piliera vstupovať automaticky a budú mať predvolenú investičnú stratégiu.

Z druhého penzijného piliera však budú mať možnosť vystúpiť a takisto budú mať možnosť odmietnuť predvolenú investičnú stratégiu v prípade, že v druhom pilieri zostanú.

Predvolená investičná stratégia sa zavedie aj pre súčasných sporiteľov tak, aby sa majetok sporiteľov postupne presunul z dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov do indexových, resp. akciových dôchodkových fondov.

Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.



Tieto zmeny majú podľa rezortu práce prispieť k zlepšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia.

Upozorňuje na to, že k zlepšeniu efektívnosti druhého piliera sa vláda zaviazala aj priamo v Pláne obnovy a odolnosti. Upraviť by sa mala aj výplatná fáza druhého piliera, aby mal sporiteľ časť majetku alokovanú v akciách aj po dosiahnutí dôchodkového veku, pričom prioritou má byť dlhodobé vyplácanie úspor. Novelou zákona sa majú tiež prehodnotiť požiadavky kladené na dôchodkové správcovské spoločnosti.

Ide najmä o počet a charakter dôchodkových fondov, výber investičných nástrojov, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, či štruktúru poplatkov. Rezort práce tiež plánuje zrušiť vydávanie akceptačného listu Sociálnou poisťovňou, ktorý slúži na prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.



Do druhého piliera vstúpilo v minulom roku približne 67-tisíc nových sporiteľov. Najčastejšie išlo o ľudí vo veku od 25 do 30 rokov. „Nízky podiel vstupujúcich do druhého piliera bude zvyšovať výdavky priebežného dôchodkového systému v budúcnosti, teda zvýšenie podielu poistencov, ktorí budú poberať dôchodok z dvojpilierovej výstavby, pomôže zlepšiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému," upozorňuje ministerstvo práce.

Ku koncu minulého roka malo 73 percent sporiteľov aspoň časť svojich dôchodkových úspor umiestnených v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch.

„Majetok týchto sporiteľov dosiahol v roku 2020 v priemere zhodnotenie na úrovni 1,7 %, zvyšok sporiteľov v negarantovaných dôchodkových fondoch si za predchádzajúci kalendárny rok pripísal zhodnotenie 3,4 %," upozornil rezort práce a sociálnych vecí. Priemerné ročné zhodnotenie od vytvorenia dôchodkových fondov dosahuje v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch približne 2 %, v prípade negarantovaných dôchodkových fondov 7,8 %.