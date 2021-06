Potraviny mieria smerom nahor, najvýraznejšie zdražovalo ovocie a zelenina

Inflácia v máji 2021 prekročila hranicu dve percentá.

15. jún 2021 o 12:09 TASR

BRATISLAVA. Inflácia v máji 2021 prekročila hranicu dve percentá, smerom nahor mieria potraviny.

Uviedla to v komentári k májovým spotrebiteľským cenám Jana Glasová, analytička 365.bank.

"Rast cien sa postupne zosilňuje už od februára. Pod vyššiu medziročnú infláciu sa podpísali hlavne drahšie pohonné látky a tiež zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. V medzimesačnom porovnaní, teda oproti aprílu, taktiež zaznamenávame zdražovanie, keďže ceny sa zvýšili o 0,8 percenta. Tento rast ovplyvnili hlave vyššie ceny potravín," priblížila.

Efekt medziročne lacnejších potravín podľa Glasovej však bude len dočasný.

Na mesačnej báze totiž ceny potravín už istú dobu rastú a v máji oproti aprílu sa zvýšili až o 1,6 %. Najvýraznejšie zdražovalo ovocie a zelenina, vyššie ceny však zaznamenali aj obilniny a pečivo a tiež mäso.

"Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia dosahovať podobné medziročné tempo. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny benzínu a pridá sa aj zdražovanie potravín. Za celý tento rok očakávame priemernú infláciu na úrovni 1,7 %," spresnila.

"Vzhľadom na vývoj agrokomodít vo svete predpokladáme, že ceny potravín budú rásť aj v našich obchodoch. Môžeme pritom identifikovať tri hlavné faktory, ktoré budú podporovať rast cien potravín. Tým najdôležitejším sú rastúce ceny agrokomodít na svetovom trhu. Druhým faktorom je drahšia ropa, ktorá zvyšuje prepravné náklady. No a do tretice je to pandémia, ktorá v niektorých krajinách (Brazília, severná Amerika, ale aj Ázia) obmedzila produkciu pre protipandemické opatrenia, karanténe a nedostatku pracovnej sily," uviedla.

Glasová dodala, že v druhom polroku bude ceny potravín ovplyvňovať nová úroda, a to nielen tá naša, ale aj svetová. Pokiaľ bude dobrá, bude tlačiť ceny nadol.

"Očakávame, že ceny tovarov a služieb budú medziročne vyššie aj počas nasledujúcich mesiacov a očakávame postupné zrýchľovanie tempa zdražovania tovarov a služieb. Kým v januári dosahovala úroveň 0,7 %, v máji spoľahlivo prekročila 2 % a dosiahla úroveň 2,2 %. Celoročnú infláciu na rok 2021 odhadujeme na úrovni 1,8 %. Pod vyššiu cenovú hladinu sa bude podpisovať najmä drahší tabak v dôsledku zvýšenej spotrebnej dane a taktiež pohonné látky v dôsledku vyšších cien ropy na svetových trhoch. Platiť však budeme viac aj za potraviny," doplnila Eva Sadovská, analytička Wood & Company.

"Najmä od mája sa čoraz viac zvýrazňovali problémy v dodávateľských reťazcoch, čo môže spôsobovať meškanie vo výrobe a obmedzovať ponuku produktov na trhu. Firmy totiž pri týchto obmedzeniach budú uprednostňovať výrobu rentabilnejších, a teda skôr drahších produktov, čím sa lacnejšie varianty môžu stať menej dostupné. Napriek tomu očakávame, že problémy s komponentami či rast cien komodít a ropy z dôvodu vysokého dopytu postupne poľaví, a tak sa aj miera inflácie v SR a v ostatných krajinách vráti k pôvodným nižším úrovniam. V priemere sa však za tento rok môže priblížiť k dvom percentám," uzavrel Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.

Štatistický úrad SR informoval, že v máji sa spotrebiteľské ceny medzimesačne zvýšili 0,8 percenta. Na medziročnej báze prišlo k nárastu cien o 2,2 percenta.