WTO varuje pred nárastom obchodných bariér spôsobených pandémiou

Trend ide podľa šéfky organizácie zlým smerom.

14. jún 2021 o 14:26 TASR

ŽENEVA. Šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala v pondelok varovala pred obchodnými bariérami spojenými so zdravotníckymi dodávkami proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa zvýšili.

Zároveň vyzvala členské štáty, aby ich zrušili.

"Tento trend ide zlým smerom," komentovala Okonjo-Iweala na virtuálnom fóre OSN bariéry obchodu s tovarmi spojené s pandémiou. "Musíme zrušiť tieto reštrikcie, aby sme mohli rýchlejšie presúvať zdravotnícky materiál, dodávky a vakcíny."

Okonjo-Iweala tiež vyzvala členské štáty WTO, aby do júla dosiahli dohodu týkajúcu sa zlepšenia prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 po mesiacoch rokovaní o zrušení patentových práv na vakcíny.

Väčšina rozvojových krajín zrušenie patentov podporuje, radikálne proti sú niektoré bohaté štáty, podľa ktorých by to malo negatívny vplyv na výskum, ktorý umožnil taký rýchly vývoj a produkciu vakcín proti ochoreniu COVID-19.

"Bude to ťažké, pretože stále existujú rozdiely, dúfame však, že dokážeme dospieť k pragmatickému prístupu," uviedla Okonjo-Iweala. "Tlačím na to a chcem, aby sme sa na niečom dohodli do júla, pretože životy sú dôležité."