Ministerstvo životného prostredia zásadne nesúhlasí s teplárenskou novelou

Rezort tvrdí, že novela môže zhoršiť kvalitu ovzdušia.

14. jún 2021 o 10:35 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo životného prostredia zásadne nesúhlasí s poslaneckou novelou zákona o tepelnej energetike. Novelou sa podľa rezortu životného prostredia môže zhoršiť kvalita ovzdušia či poškodiť podnikateľské prostredie.

K poslaneckej novele zákona o tepelnej energetike, ktorú v prvom čítaní schválil parlament začiatkom mája, prišlo 43 pripomienok, z toho 39 bolo zásadných.

„Zásadne nesúhlasíme s tvrdením predkladateľov návrhu novely zákona, že predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, že nevyvoláva sociálne vplyvy a nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, kvalitu ovzdušia, a zároveň na podnikateľské prostredie, ale aj sociálne vplyvy,“ uviedlo ministerstvo v rámci pripomienkového konania.

Môžu vznikať nové zdroje znečisťovania

Rezort životného prostredia zásadne nesúhlasí ani s tým, aby obec nemohla vydať záväzné stanovisko, ak sa preukázateľne na základe energetického auditu po výstavbe novej kotolne zhorší životné prostredie, zhorší sa hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením strát pri výrobe a rozvode tepla a zvýšia sa náklady za teplo koncovým odberateľom, ktorým sa dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom (CZT).

„Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným znením zákona, ktorý takto vylúči dodávateľa ako dotknutého účastníka konania. Navrhovaná úprava vylúči z konania aj všetkých spotrebiteľov tepla z CZT, ktorí by mohli výstavbu nového zdroja namietať z dôvodu zhoršenia kvality ovzdušia, skleníkových plynov alebo z dôvodu zvýšenia ceny tepla,“ upozornilo ministerstvo.

Vplyvom odpájania domácností od centrálneho zásobovania teplom môže byť podľa ministerstva značne ovplyvnená kvalita ovzdušia. Malí novovznikajúci dodávatelia tepla totiž nemusia dosahovať technologickú úroveň veľkých teplárni.

„Môže vznikať množstvo nových zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nebudú spadať do Európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami,“ konštatovalo ministerstvo.

Zväz: Novela prehlbuje energetickú chudobu

Slovenský zväz výrobcov tepla je presvedčený, že poslanecká novela je úplne v rozpore s európskou smernicou, lebo umožňuje odpojenie sa od akéhokoľvek systému, ihneď po účinnosti, a zároveň nepodmieňuje výstavbu nového zdroja využívaním obnoviteľných zdrojov.

„Novela umožňuje budovať nové zbytočné zdroje znečistenia v zastavaných územiach, a to bez akejkoľvek hlbšej analýzy dopadov na kvalitu ovzdušia v územiach, kde zdroje výroby tepla vybudované sú a majú dostatočnú kapacitu pokryť potrebu tepla v danom území,“ uviedol zväz.

Podľa neho novela negatívne zasahuje do podnikateľského prostredia, keďže ovplyvňuje postavenie rôznych účastníkov trhu odstránením regulácie len pre osobitnú skupinu účastníkov trhu. „Novela prehlbuje energetickú chudobu,“ zdôraznili teplári

Jeden z najväčších dodávateľov tepla na Slovensku, spoločnosť Veolia, žiada, aby bola novela z ďalšieho legislatívneho procesu stiahnutá.

„Nie je žiaduce, a podľa nášho názoru ani v súlade so záväzkami a cieľmi EÚ a SR, podporovať budovanie nových individuálnych zdrojov vykurovania na báze zemného plynu. Predložená novela však budovanie fosílnych individuálnych zdrojov nevylučuje, a to dokonca aj v územiach kde je vybudovaný účinný systém CZT,“ konštatovala spoločnosť Veolia.

Kremský vidí aj výhody

Ako pred časom uviedol predseda parlamentného hospodárskeho výboru a poslanec Národnej rady Peter Kremský, novela prinesie určité uvoľnenie pre bytové domy, ktoré by si chceli postaviť vlastnú kotolňu.

„Novela odstráni to, aby centrálny dodávateľ tepla bez akéhokoľvek dôvodu blokoval konkurenciu na trhu. Samozrejme to musí byť na druhej strane vyvážené. Ak by sa totiž veľa odberateľov naraz odpojilo, tak by hrozil kolaps celého centrálneho systému. Čo by sme neradi,“ povedal po schválení novely v prvom čítaní Kremský.

Poslanec za OĽaNO Milan Vetrák potvrdil, že nateraz sa im teplárenské nevoľníctvo zrušiť nepodarí.

„Výrazne obmedzíme dodávateľa tepla vo vydávaní stanoviska len na otázky, ktoré striktne ustanovuje zákon, tak ako to povedal aj ústavný súd,“ povedal Vetrák. Podľa neho sa bude teplárenská spoločnosť prevádzkujúca centrálne zásobovanie teplom môcť vyjadriť iba k tomu, či nová teplárenská sústava, ktorú si chce niekto vybudovať, zasahuje do terajšej tepelnej sústavy, a či zasahuje aj do ochranného pásma tejto sústavy.