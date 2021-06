Remišová: Zaostávajúce regióny musia cítiť vyššiu podporu

Remišová rokovala s 20 starostami obcí z okresu Medzilaborce.

12. jún 2021 o 17:39 TASR

MEDZILABORCE. Zaostávajúce regióny potrebujú silnejšiu a adresnejšiu podporu. Na rokovaní s 20 starostami obcí z okresu Medzilaborce to v sobotu uviedla ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).

Počas výjazdu do regiónu otvorila aj Deň Rusínov Slovenska, informoval o tom TASR tlačový odbor Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

"Teraz, v čase pandémie, ktorej dôsledky doľahli na ľudí v týchto regiónoch ťažšie ako inde, potrebujú cítiť silnejšiu podporu. Okres Medzilaborce má jednu z najväčších mier nezamestnanosti na Slovensku. V decembri dosiahla vyše 13 percent. Ľuďom, ktorí tu žijú, musíme pomôcť a prinášať riešenia, ktoré im prinesú lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu života," uviedla Remišová.

Jedným z nástrojov pomoci je systém podpory najmenej rozvinutých okresov na základe akčného plánu, ktorý bol vypracovaný v spolupráci štátu s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi vrátane poľnohospodárov, zástupcov škôl a za pomoci Stredoeurópskej agentúry pre rozvojové projekty.

Hlavným cieľom v Medzilaboreckom okrese je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 377 pracovných miest do roku 2022, a to nasmerovaním aktivít do viacerých oblastí. Doposiaľ bolo v okrese podporených 16 projektov s poskytnutím regionálneho príspevku viac ako milión eur.

Za silný nástroj pomoci označila ministerka eurofondy. Doteraz sa v okrese Medzilaborce z eurofondov realizovalo alebo realizuje 84 projektov v hodnote 65 miliónov eur. "Z regionálneho programu IROP, ktorý spravuje naše ministerstvo, pripravujeme napríklad podporu zvyšovania kvality odborného vzdelávania na SOŠ Andyho Warhola, ako aj na miestnych základných školách," konštatovala.

Aj Medzilaboreckého okresu sa v tomto roku bude týkať niekoľko nových výziev z programu IROP. "Vyhlásená je výzva na budovanie verejnej zelene a podporu riešení zmierňujúcich dôsledok klimatickej zmeny. Ďalej podporíme komunitné riešenia pre sociálnu ochranu detí, materské školy, cyklodopravu, praktické vyučovanie na stredných školách," povedala Remišová.

Na otvorení Dňa Rusínov Slovenska prisľúbila podporu vlády dobrým projektom a vyzvala na ich prípravu a využívanie možností na investície do rozvoja regiónu.