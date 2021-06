Dopyt po rope stúpa, aliancia OPEC+ bude musieť zvýšiť ťažbu, aby ho pokryla

Stúpajúci dopyt je v rozpore s výzvou na ukončenie financovania nových ropných projektov.

11. jún 2021 o 11:02 TASR

LONDÝN. Aliancia producentských krajín OPEC+ bude musieť zvýšiť ťažbu, aby pokryla nárast dopytu, ktorý by sa mal zotaviť na úrovne spred pandémie do konca roka 2022, uviedla medzinárodná agentúra pre energetiku IEA.

"OPEC+ musí otvoriť kohútiky, aby svetové ropné trhy zostali adekvátne zásobované," uviedla IEA. Dodala, že stúpajúci dopyt a krátkodobé politiky štátov sú v rozpore s jej výzvou z mája na ukončenie financovania nových ropných, plynárenských a uhoľných projektov.

"V roku 2022 bude priestor pre 24-člennú skupinu OPEC+ vedenú Saudskou Arábiou a Ruskom, aby zvýšili dodávky ropy o 1,4 milióna barelov denne v porovnaní s jej cieľom pre obdobie od júla do marca 2022," uvádza sa v mesačnej správe IEA.

IEA šokovala energetický priemysel svojou správou Net Zero by 2050 zverejnenou 18. mája, v ktorej uviedla, že investori by nemali financovať nové projekty v oblasti fosílnych palív, ak chce svet splniť svoje klimatické ciele do polovice storočia.

Správa ukazuje, že "štáty zatiaľ väčšinu svojich sľubov nepodporili krátkodobými politikami a opatreniami", uviedla v piatok IEA.

"Zdá sa, že dopyt po rope bude pokračovať v raste, čo podčiarkuje enormnú snahu, ktorá bude potrebná, aby sme sa dostali na cestu k dosiahnutiu oficiálnych ambícií," dodala.