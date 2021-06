Ministerstvo financií nechce, aby sa od júla zvyšovali príspevky na opatrovanie

Návrh je v pripomienkovom konaní.

11. jún 2021 o 10:56 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo financií žiada rezort práce a sociálnych vecí, aby sa od júla tohto roka nezvyšovali peňažné príspevky na opatrovanie a sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Základný príspevok na opatrovanie podľa ministerstva financií už dnes zabezpečuje opatrovateľovi príjem nad úrovňou hranice rizika chudoby a je porovnateľný s príjmom zamestnancov v tejto oblasti.

Rezort financií to uviedol ako zásadnú pripomienku k návrhu nariadenia vlády o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie.

„Výrazné zvyšovanie príspevkov pre opatrovateľov v domácnosti pred plánovanými reformami v oblasti dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti môže pôsobiť negatívne na zamestnanosť v odvetví," varuje ministerstvo financií.

Kritériá na poberanie príspevku na opatrovanie sú dnes podľa rezortu nastavené tak, že tento príspevok môžu poberať len osoby v dvoch najvyšších stupňoch odkázanosti. „Na Slovensku je dnes viac ako 80 percent posudzovaných osôb zaradených do týchto stupňov odkázanosti, zatiaľ čo napríklad v Českej republike je to len viac ako 30 percent," tvrdí ministerstvo.

Nesystematické opatrenia

Plánovaná reforma posudkovej činnosti, ktorá by sa mala zrealizovať do prvého kvartálu 2023, by podľa ministerstva financií mala poukázať na skutočnú potrebu odkázaných osôb a prehodnotiť poberateľov príspevkov.

V najbližších rokoch sa zároveň budú podporovať komunitné služby sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali okrem iného odbremeniť neformálnych opatrovateľov v rámci v súčasnosti takmer nedostupnej odľahčovacej služby.

„Z uvedeného dôvodu žiadame nezasahovať do tejto oblasti jednorazovými nesystematickými opatreniami," uviedol rezort.

Ako majú vzrásť príspevky

Opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť príspevok na opatrovanie. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má stúpnuť takmer o 32 eur na 508,44 eura mesačne.

Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok má ísť nahor takmer o 16 eur na 254,22 eura.

Od začiatku budúceho mesiaca má vzrásť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 64 centov na 4,82 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Zvýšiť sa majú všetky príspevky

Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Navrhovaným nariadením sa majú zvýšiť všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.