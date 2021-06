Návrh skupiny G7 na zavedenie globálnej dane pre firmy je len ukazovateľ smeru

10. jún 2021 o 18:31 TASR

DUBLIN. Návrh skupiny G7, siedmich najbohatších štátov, na zavedenie globálnej minimálnej sadzby dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 percent, je iba "ukazovateľom smeru". Je preto príliš skoro povedať, či je možné dosiahnuť dohodu o tejto alebo inej sadzbe. Vyhlásil to vo štvrtok írsky minister financií Paschal Donohoe.

Ministri financií G7 urobili prvý krok ku globálnej dohode, keď minulý víkend v rámci spravodlivejšieho zdanenia nadnárodných spoločností navrhli zavedenie minimálnej globálnej dane z príjmu právnických osôb vo výške najmenej 15 percent.

Írsku s daňovou sadzbou na úrovni 12,5 percenta, ktorá pomohla prilákať do krajiny niektoré z najväčších nadnárodných spoločností, zavedenie globálnej dane prinesie skôr straty ako zisky. Donohoe v tejto súvislosti uviedol, že na dosiahnutie dohody v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je potrebné urobiť viac.

"Je dôležité si uvedomiť, že ide iba o ukazovateľ smeru," vyhlásil minister a pripomenul, že počas diskusií v OECD môžu niektoré krajiny navrhovať aj vyššiu daň.

„Ak by bola daňová sadzba vyššia ako 15 percent, môže to mať vplyv na širšiu skupinu krajín. V tejto chvíli je tak ešte príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, že je možné dosiahnuť dohodu o čísle, a ak je to možné, že to bude 15 percent," dodal.

Donohoe zopakoval svoj názor, že k dohode dôjde až neskôr v tomto roku.

Predstavitelia OECD sa pripravujú na konflikt ohľadom výnimiek a úľav pre niektoré odvetvia alebo typy ekonomických aktivít. Donohoe očakáva, že akákoľvek konečná dohoda umožní firmám znížiť si prostredníctvom financií na výskum a vývoj svoje daňové účty, čo je dôležitý aspekt pre Írsko.