Európsky parlament schválil fond za 88 miliárd eur na budúcich sedem rokov

Fond by mal tiež zmierniť negatívny dosah pandémie.

9. jún 2021 o 14:46 TASR

BRUSEL/ŠTRASBURG Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu definitívne schválili podobu Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) s celkovým rozpočtom 88 miliárd eur na finančné obdobie 2021-2027.

Európsky sociálny fond+ má zohrať dôležitú úlohu pri vykonávaní akčného plánu o európskom pilieri sociálnych práv a pri riešení sociálno-ekonomických dopadov pandémie nového koronavírusu. Je vnímaný ako hlavný nástroj EÚ na investovanie do ľudí a na riešenie existujúcich nerovností.

Počas rokovaní s členskými štátmi vyjednávači EP zabezpečili ambicióznejšie investície do zamestnanosti mladých ľudí a boja proti chudobe detí - do skupín, ktoré boli koronakrízou najviac zasiahnuté.

Členské štáty, ktoré mali v rokoch 2017 až 2019 nadpriemerný percentuálny podiel mladých ľudí bez práce, nezapojených do vzdelávania či odbornej prípravy, by mali venovať najmenej 12,5 % svojich zdrojov z ESF+ na to, aby týmto ľuďom pomohli zdokonaliť ich zručnosti alebo nájsť si kvalitné zamestnanie. Ostatné členské štáty by pre túto skupinu mali tiež vyčleniť dostatočné zdroje, najlepšie implementáciou posilnených systémov záruk pre mladých ľudí.

Na podobnom základe by členské štáty, ktoré v rokoch 2017 až 2019 mali nadpriemerné percento detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, mali investovať najmenej 5 % svojich zdrojov z tohto fondu do priamej podpory na zaistenie rovnakého prístupu detí k programom starostlivosti o deti, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a slušnému bývaniu. Všetky členské štáty sú povinné investovať do boja proti chudobe detí.

EP presadil, že najmenej štvrtina vyčlenených finančných prostriedkov ESF+ bude venovaná opatreniam na podporu rovnakých príležitostí pre znevýhodnené skupiny vrátane marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia a občania tretích krajín. Pôjde o opatrenia na zníženie existujúcich prekážok na trhu práce, riešenie diskriminácie a nerovností v oblasti zdravia.

Do nového ESF+ bol okrem iných fondov začlenený aj súčasný Fond pre európsku pomoc najodkázanejším osobám (FEAD). Podľa nových pravidiel budú musieť všetky členské štáty vynaložiť najmenej 3 % svojich finančných prostriedkov na stravu a základnú materiálnu pomoc v snahe odstrániť všetky formy extrémnej chudoby, ktoré najviac prispievajú k sociálnemu vylúčeniu.

Po schválení v pléne europarlamentu toto nariadenie vstúpi do platnosti dvadsiaty deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.