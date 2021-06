Prvá pomoc by sa mohla od júla naviazať na Covid automat

O návrhu bude v stredu rokovať vláda.

8. jún 2021 o 16:40 TASR

BRATISLAVA. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil sľúbené naviazanie projektu podpory na udržanie zamestnanosti v čase krízovej situácie (prvá pomoc) na Covid automat. Vláda bude o materiáli rozhodovať na svojom stredajšom rokovaní.

Článok pokračuje pod video reklamou

Epidemiologická situácia sa síce vyvíja pozitívne, stále však pretrvávajú dosahy pandémie na ekonomickú situáciu a trh práce, preto považuje rezort práce za potrebné zachovať v určitej forme poskytovanie pomoci podnikom, avšak v závislosti od rozsahu protipandemických opatrení.

Takto nastavená pomoc by mala fungovať do konca roka, od Nového roka totiž nadobudne účinnosť zákon o trvalom kurzarbeite.

Ako má fungovať schéma pomoci

Od júla preto bude rezort práce podľa Krajniakovho návrhu poskytovať príspevky podľa pravidiel projektu "Prvá pomoc++" vtedy, keď bude vyhlásený 3. a 4. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu. To znamená, že firmy v tejto fáze dostanú takú pomoc, akú dostávali aj v júni, kde v rámci opatrení 1. a 3A sa preplácalo 100 percent celkovej ceny práce, v rámci opatrení 2 a 3B bol príspevok od 330 do 870 eur a opatrenia 4A a 4B rátali s čiastkou 360 eur.

Ak bude vyhlásený 1. a 2. stupeň varovania podľa celonárodného Covid automatu, mali by byť postihnutým subjektom poskytované príspevky podľa projektu "Prvá pomoc+", čiže podľa pravidiel, ktoré platili od októbra vlaňajška až do začiatku februára tohto roka. Podľa týchto kritérií platí preplácanie 80 percent celkovej ceny práce pri opatreniach 1 a 3A, opatrenia 2 a 3B rátajú s pomocou od 270 do 810 eur a opatrenia 4A a 4B zase počítajú s čiastkou 315 eur.

Ak nebude vyhlásený celonárodný Covid automat na 1. až 4. stupni varovania a zároveň v stupni "monitoring" bude najviac 39 okresov, mala by sa poskytovať pomoc na základe pravidiel z čias začiatkov pandémie, teda projektu "Prvá pomoc". Tieto kritériá počítajú s preplácaním 80 percent hrubej mzdy v rámci opatrení 1 a 3A, s príspevkami od 180 do 540 eur pri opatreniach 2 a 3B a s čiastkou 210 eur pri opatreniach 4A a 4B.

Kedy už pomocná schéma fungovať nebude

Ak žiadny okres nebude v 1. až 4. stupni varovania a v stupni "monitoring" bude aspoň 40 okresov, pomocná schéma zrejme fungovať nebude.

"Predpokladané celkové odhadované výdavky na realizáciu projektu prvá pomoc v mesiacoch marec 2020 až december 2021 predstavujú 2 249 652 855,58 eura, čo znamená navýšenie oproti schválenému finančnému limitu 1 997 016 273,28 eura o 252 636 582,30 eura," vyčíslil rezort práce v materiáli.