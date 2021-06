Ekonomika únie v prvom kvartáli klesla o 0,1 percenta, slovenská až o dve

Pokles hospodárstva na Slovensku bol v rámci únie druhý najsilnejší po Portugalsku.

8. jún 2021 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Ekonomika eurozóny v prvom štvrťroku tohto roka podľa sezónne upravených údajov medzikvartálne klesla o 0,3 percenta a v rámci celej Európskej únie sa zmenšila o 0,1 percenta. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Súvisiaci článok Byty sú extrémne drahé. Má zmysel kupovať ich na investíciu? Čítajte

Na Slovensku hospodárstvo oslabilo druhým najhorším tempom, a to o 2 percentá. Väčší pokles bol iba v Portugalsku (-3,3 percenta) a po Slovensku nasledovali Nemecko (-1,8 percenta) a Lotyšsko (-1,7 percenta). Najviac vzrástli ekonomiky Írska (7,8 %), Chorvátska (5,8 percenta), Estónska (4,8 percenta) a Grécka (4,4 percenta).



Konečná spotreba domácností v eurozóne v prvom kvartáli oslabila o 2,3 percenta a v celej EÚ o 1,9 percenta. Tvorba hrubého fixného kapitálu v eurozóne posilnila o 0,2 percenta a v celej EÚ o 0,8 percenta. Export eurozóny sa zvýšil o 1 percento a vývoz z celej Európskej únie o 1,1 percenta. Dovoz do eurozóny posilnil o 0,9 percenta a import do celej EÚ o 1,1 percenta.