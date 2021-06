Budaj: Zmena v riadení národných parkov by nemala u nového šéfa agrorezortu naraziť na odpor

Novým ministrom pôdohospodárstva bude Samuel Vlčan.

8. jún 2021 o 12:17 TASR

BRATISLAVA. Návrh presunu správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov by nemal u nového šéfa agrorezortu Samuela Vlčana naraziť na odpor. Uvedomuje si, že plán vytvoriť autonómne národné parky je v programovom vyhlásení vlády. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Verí, že Vlčan bude priateľom životného prostredia. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v utorok poobede.

"Všade vo svete je agrorezort a rezort životného prostredia dvojičkou, ktorá má vyvažovať rôzne záujmy a nemôže nikdy splynúť," podotkol Budaj. Je presvedčený, že aj odchádzajúci minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) bol stúpencom presunu lesov v chránených územiach pod ochranárov. "Ak niekedy z ministerstva pôdohospodárstva zaznievali iné hlasy, boli to hlasy minulosti," skonštatoval Budaj.

Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň Budaj s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú envirorezort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci.

Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová (SaS) pre TASR potvrdila, že o takýto postup požiadal Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizovalo ministerstvo pôdohospodárstva.