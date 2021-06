365.bank v lete preberie pod svoju značku pobočky Poštovej banky

Banky si v rámci skupiny vymenia svoje pozície, hlavnou bankou sa stane 365.bank.

8. jún 2021 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. Pod značku 365.bank prejdú pobočky Poštovej banky, a to postupne od júla. Na stretnutí s novinármi o tom v utorok informoval šéf Poštovej banky a 365.bank Andrej Zaťko. Poštová banka však pokračuje na bankovom trhu ďalej. Vráti sa na Slovenskú poštu a jej finančné pracoviská.

Poštová banka sa chce opäť stať tradičnou jednoduchou bankou, ktorá bude dostupná na poštách a 365.bank bude primárnou bankou finančnej skupiny. Zmenu stratégie ohlásili ešte koncom septembra minulého roka.

Zmeny sa urýchlili

Vo vedení skupiny podľa vyjadrení Zaťka vždy vedeli, že sa banky jedného dňa vymenia. Avšak pôvodne to plánovali niekedy na roky 2022 až 2024. „Ale korona všetko urýchlila,“ skonštatoval Zaťko. 365.bank, ktorá doposiaľ fungovala len v online prostredí, sa tak stane plnoformátovou bankou a bude rozvíjať digitálny kanál spolu s fyzickým.

Pre doterajších klientov Poštovej banky sa nič nemení. Tí, ktorí využívali jej pobočky, v nich budú môcť pod značkou 365.bank obsluhovať svoje aktuálne produkty aj naďalej. Poštová banka sa chce prostredníctvom poštovej siete zamerať primárne na regióny. Zaťko je presvedčený, že Poštová banka získa lepšie predpoklady na rast touto stratégiou. Jej dostupnosť je podľa neho najväčším atribútom, aj napriek tomu, že počet pôšt časom klesne.



Táto výmena v rámci skupiny prinesie 365.bank aj rozšírenie produktového portfólia. Okrem klasických pobočkových transakčných operácií jej pribudne hypotéka, ktorú doposiaľ poskytovala len Poštová banka. Zároveň ponuku krátkodobých sporení v aplikácii rozšíri o dlhodobé sporenia s možnosťou založenia na pobočke. Na druhej strane, 365.bank plánuje aj naďalej stavať na digitálnych princípoch a bude prinášať nové technológie a funkcionality.



Produktová ponuka Poštovej banky sa podľa Zaťka nezmení, no jej klienti dostanú ponuku na migráciu pod 365.bank. Budú si môcť všetky produkty a zmluvy jednoducho preniesť. No ak sa klient Poštovej banky rozhodne, že chce ostať v Poštovej banke, spoločnosť mu to umožní.

Nastanú zmeny v Prvej správcovskej spoločnosti

Zmenami prejdú aj niektoré dcérske spoločnosti. Väčšie novinky avizuje skupina ohlásiť napríklad v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti. „Zmeníme názvy aj niektorých dcérskych spoločností,“ doplnil Zaťko s tým, že Prvá penzijná sa zmení na 365.invest.



Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 vlastní majoritu skupina J&T.



365.bank o svojom zámere vstúpiť na slovenský bankový trh informovala začiatkom júna 2017. Do ostrej prevádzky vstúpila v druhej polovici novembra 2018.