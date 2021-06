Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal na jedlo alebo vytriediť plastový?

Ekologické platobné karty

Slovenská sporiteľňa začala od júna vydávať platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 percent. Sú z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Nahradia tak platobné karty, ktoré sú vyrábané z klasického PVC materiálu a rozkladajú sa až stovky rokov.

Súčasťou zníženia environmentálnej záťaže je aj zber a recyklácia súčasných platobných kariet. Do Slovenskej sporiteľne môžete priniesť svoje exspirované platobné karty, bez ohľadu na to, ktorá banka vám ich vydala. Karty poputujú na recykláciu a ekologickú likvidáciu. Neskôr banka plánuje zaviesť aj plne recyklované platobné karty.

Viac info na: www.ucet.sk/ekokarty