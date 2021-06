Sulík naznačil príchod nových investorov

Pracovné miesta by mali vzniknúť v priemyselných parkoch v Rimavskej Sobote a Valalikoch.

7. jún 2021 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensko by v blízkej budúcnosti mohli prísť veľkí investori. Na sociálnej sieti to naznačil minister hospodárstva Richard Sulík.

Potenciálne spomenul vznik až dvetisíc pracovných miest. Prvá časť by mala smerovať do priemyselného parku v Rimavskej Sobote.

„Mám tam jedného investora vyhliadnutého, 800 až 1 000 pracovných miest, to keby klaplo, to by bolo výborné," uviedol minister bez ďalších podrobností.

Ďalšie pracovné miesta by podľa neho mohli vzniknúť v priemyselnom parku Valaliky južne od Košíc.

Tento projekt má na starosti MH Invest II. Podľa Sulíka majú v tejto lokalite rozpracovaného investora s vyše 1 000 pracovnými miestami.

„Verte mi, na tomto robím, toto je moja osobná ambícia, aby sme na východ dotiahli pracovné miesta," povedal.

Ministerstvo hospodárstva SR dlhodobo komunikuje, že chce v najbližších rokoch pripraviť najmenej jeden strategický priemyselný park. Hovorilo sa o východnom Slovensku, konkrétnu lokalitu však rezort zatiaľ nepotvrdil.

Na otázky agentúry SITA, či teda strategický park vznikne v lokalite obce Valaliky uviedol iba toľko, že k téme plánuje tlačové besedu.