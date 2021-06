Českým podnikom dochádzajú zásoby, hrozí výrazné zdražovanie

Nedostatok surovín či materiálov pociťuje prakticky každé odvetvie.

6. jún 2021 o 19:13 TASR

PRAHA. Česká ekonomika, podobne ako globálne hospodárstvo, zápasí s nedostatkom surovín a materiálov. Firmám chýba prakticky všetko, od dreva cez plasty či oceľ až po obalový materiál alebo papier. To sa prejavuje strmým rastom cien, ktoré podniky postupne premietnu do cien tovarov a služieb v obchodoch.

"Juta nakupuje ako vstupné suroviny polypropylén a polyetylén, prípadne polotovary z nich v objeme zhruba 100 000 ton ročne. Začiatkom roka začal byť ich nedostatok a dodávatelia začali rušiť zmluvy z dôvodu vyššej moci. Pre nás to znamená bezmocnosť," citoval majiteľa textilky Juta Jiřího Hlavatého server E15.cz.

Nedostatok surovín či materiálov pociťuje prakticky každé odvetvie. "Chýba nám významné množstvo materiálov. Problémy majú v podstate všetci dodávatelia, takže to nie je izolovaný problém," upozorňuje Martin Dozrál, riaditeľ výrobcu interiérových dverí a zárubní Solodoor.

Problémy sú zjavné aj v stavebníctve. "Materiál je nedostupný. Máme ho na zákazky objednaný na určitý termín a dodávateľ nám oznámi, že ho jednoducho nemá. Problém je aj s výrobkami, ako sú plastové okná alebo plastové kanalizačné rúry," popisuje predseda predstavenstva firmy Strabag Ondřej Novák.

Vyššie ceny potvrdzuje aj majiteľ Carbounion Bohemia Petr Paukner renovujúci vilu, ktorá patrila niekdajšiemu generálnemu tajomníkovi ÚV KSČ Milošovi Jakešovi. "Na niektoré veci sa čaká, ale nie je to zatiaľ také tragické, že by to oneskorilo stavbu o dva mesiace," dodáva Paukner s tým, že najmä oceľ a výrobky z nej zdraželi o 100 %.

Zdvojnásobenie cien zažila aj Juta. "Ak by to trvalo celý rok, znamenalo by to zvýšenie nákladov o šialených 2,56 miliardy Kč (100,59 milióna eur)," uviedol Hlavatý. Juta podľa neho už presviedča zákazníkov o nových, vyšších cenách.

Na výrazné zdraženie sa musia pripraviť aj odberatelia produktov z plastov a dreva, ktorých cena dramaticky vzrástla. "V posledných týždňoch sa cena dreva zvýšila oproti pôvodnej cene na dvoj- až trojnásobok," povedal Václav Pinďák, obchodný manažér firmy 3AE, ktorá vyrába drevostavby.

A môže prísť ďalšie zvýšenie cien. "V tomto roku očakávame ešte niekoľko vĺn zdražovania materiálových vstupov," dodal Dozrál s tým, že firma bude v dôsledku tohto vývoja zdražovať všetky výrobky.