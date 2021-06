ZSSK Cargo opustilo do 1. mája v rámci prepúšťania 253 zamestnancov

Výkony ZSSK Cargo sú závislé na stave a vývoji hutníctva na Slovensku a v okolitých krajinách.

6. jún 2021 o 15:59 SITA

BRATISLAVA. Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) opustilo do 1. mája tohto roka počas hromadného prepúšťania 253 zamestnancov. Podľa minuloročného plánu sa mal pritom počet zamestnancov znížiť o 442 osôb. Zostávajúcu optimalizáciu stavu zamestnancov firma prehodnocuje v závislosti od aktuálneho vývoja výkonov a personálnej potreby. ZSSK Cargo očakáva, že v rámci prepúšťania skončí pracovný pomer celkovo 360 zamestnancov. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva ZSSK Cargo Roman Gono, od 1. januára 2020 do 1. januára 2021 sa v ZSSK Cargo znížil stav zamestnancov, a to aj prirodzeným úbytkom, o 692 pracovníkov. K 1. máju 2021 bol stav zamestnancov 4 469, čo znamená zníženie o 166 zamestnancov oproti 1. januáru 2021.

Výkony ZSSK Cargo sú závislé na stave a vývoji hutníctva na Slovensku a v okolitých krajinách. Až dve tretiny objemu prepravy totiž súvisia s hutníctvom. Výrazné výkyvy v tomto odvetví hospodárstva sa podpísali pod pokles výkonov. Po vzniku obchodnej vojny medzi USA a Čínou v roku 2018, keď USA uvalili vysoké clá na dovoz čínskej ocele, presmerovala Čína časť svojich hutníckych tovarových tokov do Európy, čo spôsobilo prepad produkcie európskych oceliarní a zníženie ich prepravných požiadaviek voči železnici. Pre ZSSK Cargo to predstavovalo pokles o viac ako 6 miliónov ton tovaru. Kým za obdobie januára až mája 2020 prepravila firma 10,4 milióna ton, za rovnaké obdobie tohto roka 12,9 milióna ton tovaru. „Rok 2021 sa pre nás vyvíja oveľa priaznivejšie," dodal Roman Gono.

Ďalšou oblasťou s nepriaznivým dopadom na výkony ZSSK Cargo v roku 2020 bola pandémia koronavírusu. V čase prvej vlny pandémie firma zaznamenala pokles výkonov pre prerušenie a obmedzenie výroby viacerých zákazníkov, ako aj pre pokles spotreby trhu. Prejavilo sa to poklesom najskôr v prepravách pre odvetvia automobilového, drevospracujúceho a hutníckeho priemyslu, neskôr aj v ďalších sektoroch hospodárstva. Mesačný výpadok objemu prepráv ako priamy dopad prerušenia výroby firiem dosahoval približne 250-tisíc ton tovaru. Ďalší objem klesol ako dôsledok vplyvu poklesu spotreby na trhu. Roman Gono odhaduje výpadok objemu prepravy pre pandémiu v roku 2020 na viac ako 1 miliónov ton.

Súčasný rast výkonov, tomu zodpovedajúci rast tržieb, ako aj zabezpečenie práce pre zamestnancov ZSSK Cargo nie je podľa Romana Gona len dôsledkom aktuálneho vývoja hutníctva a oživenia trhu, ale je aj výsledkom obchodných aktivít spoločnosti. Dôsledkom toho je okrem iného získanie prepráv automobilov od konkurenčných železničných dopravcov, ako aj získanie vnútroštátnych i dovozových prepráv dreva pre slovenský drevospracujúci priemysel z cestnej dopravy. Podobne pomohlo rastu výkonov podľa šéfa spoločnosti Romana Gona aj vytvorenie novej trasy uceleného vlaku pre navýšenie hutníckej produkcie do Nemecka a Francúzska, nový vývoz oceľových brám do Poľska, nový dovoz kovov z Maďarska či nový tranzit kovov z Ukrajiny do Španielska.

„Od štvrtého štvrťroka 2020 pozorujeme postupné oživenie prepravných výkonov. V roku 2021 sa nám za päť mesiacov podarilo odviezť o 24 percent tovarov viac v porovnaní s rokom 2020. Voči roku 2019 ešte stále zaostávame o 7 percent. Rast prepráv sa prejavuje pozitívne na raste tržieb, ale zároveň vedie aj k rastu nákladov priamo spojených s realizovanou prepravou," dodal Roman Gono. Hospodárenie spoločnosti by malo aj vzhľadom na medziročný rast objemov a realizáciu ozdravných opatrení skončiť lepšie ako bola strata za rok 2020 vo výške 32,2 milióna eur.