Sulík a Korčok rokovali v Rusku, riešili Nord Stream 2 i tranzit plynu

Rusko uzavrelo s Ukrajinou novú zmluvu o tranzite plynu do roku 2024.

4. jún 2021 o 22:21 TASR

PETROHRAD. Minister hospodárstva Richard Sulík a minister zahraničných vecí Ivan Korčok rokovali v piatok v rámci 24. Medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) v ruskom meste Petrohrad s predsedom riadiaceho výboru a podpredsedom predstavenstva spoločnosti Gazprom Alexejom Millerom.

TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva hospodárstva.

"Alexej Miller nám podrobne vysvetlil dôvody budovania Nordstream 2 ako alternatívy za Jamal Europa 1 a Jamal Europa 2, ktoré vedú cez Poľsko. Potvrdzuje to aj fakt, že Rusko uzavrelo s Ukrajinou novú zmluvu o tranzite plynu do roku 2024," uviedol Sulík.

Pozitívnou správou pre Slovensko je podľa ministerstva hospodárstva uistenie Gazpromu, že plánuje pokračovať v tranzite ruského plynu cez Ukrajinu.

Miller ubezpečil, že spolupráca so Slovenskom bude pokračovať na nastavenej úrovni a dodal, že v strategických plánoch Gazpromu má Slovensko pevné miesto.

"Prebrali sme doterajšiu vzájomnú spoluprácu a aj po tomto rozhovore so šéfom Gazpromu je zrejmé, že plynovod NS 2 už nie je otázkou "či", ale že čoskoro bude zavŕšená jeho výstavba a následne bude projekt spustený do prevádzky. Samozrejme, že sledujeme aj diplomatické rokovania, ktoré prebiehajú medzi USA a Nemeckom. V tejto súvislosti sme spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom zdôraznili očakávania, že NS2 nebude mať vplyv na zmluvné záväzky pri dodávkach plynu pre Slovensko a zabezpečený bude aj tranzit využívajúci existujúcu infraštruktúru. Uvítali sme preto tiež avizovaný kontrakt o dodávkach plynu pre Ukrajinu. A. Miller ubezpečil, že Gazprom má naďalej záujem pokračovať v spolupráci so Slovenskom," napísal Korčok na Facebooku.