Klimatická zmena môže vytvoriť riziká pre finančný sektor

Rozhodnutia musia prijať firmy a volení predstavitelia, vyzval šéf Fed-u.

4. jún 2021 o 19:40 (aktualizované 4. jún 2021 o 20:39) TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Americká centrálna banka (Fed) dokáže súkromným bankám pomôcť pri vyhodnocovaní rizík súvisiacich s klimatickou zmenou.

Konkrétne rozhodnutia však musia prijať súkromné firmy a volení predstavitelia.

Vyhlásil to v piatok šéf Fed-u Jerome Powell. Ako dodal, Federálny rezervný systém môže v rámci svojho mandátu podporiť stabilitu finančného systému zhromažďovaním údajov a posudzovaním rizík.

Reakcia na klimatickú zmenu však bude musieť prísť od volených predstaviteľov, ktorí dostali mandát od voličov, uviedol Powell.

Klimatická zmena podľa neho zatiaľ nie je otázkou, ktorá by priamo ovplyvňovala tvorbu monetárnej politiky. „Nie sme, a ani sa nesnažíme byť tvorcami klimatickej politiky,“ zdôraznil Powell.

Fed v oblasti klimatickej zmeny vyvinul určitú aktivitu. Pripojil sa k Skupine pre zelenší finančný systém (NGFS - Network for Greening the Financial System) a začal pracovať na viacerých výskumoch o jej vplyve na ekonomiku.

S aktivitami v súvislosti s klimatickou zmenou však nesúhlasia republikáni v americkom Kongrese, podľa ktorých otázky klímy nepatria do mandátu Fedu. Tým je podľa nich výhradne zabezpečovanie maximálnej zamestnanosti a cenovej stability.