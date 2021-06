Facebook údajne plánuje skoncovať s výnimkami pre politikov

Firma výnimky odôvodnila verejným záujmom.

4. jún 2021 o 12:35 SITA

SAN FRANCISCO. Spoločnosť Facebook údajne plánuje ukončiť svoju politiku, ktorá oslobodzuje politikov od určitých pravidiel na jeho platforme. Ako prvá o tom informovala webstránka The Verge, neskôr to potvrdili aj denníky New York Times a Washington Post.

Facebook má od roku 2016 zavedenú všeobecnú výnimku zotrvania na platforme pre obsah zaujímavý pre médiá, ak verejný záujem prevyšuje škody, ktoré by mohol spôsobiť.

Viceprezident spoločnosti pre globálne záležitosti a komunikáciu Nick Clegg predvlani oznámil, že prejavy politikov budú považovať za mediálne zaujímavý obsah.

Firma politickú výnimku odôvodnila tým, že prejavy politických lídrov vo svojej podstate zaujímavé pre médiá a vo verejnom záujme, aj keď sú urážlivé, šikanujú alebo sú iným spôsobom kontroverzné.

Tlačová agentúra AP pripomína, že výnimka však nedala politikom neobmedzené možnosti. V januári Facebook na neurčito zablokoval účet vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa pre smrteľné nepokoje v Kapitole Spojených štátov s tým, že existuje „riziko ďalšieho podnecovania násilia“.

Spoločnosť, ktorá tvrdí, že pri Trumpových príspevkoch nepoužila výnimku pre obsah zaujímavý pre médiá, v súčasnosti zvažuje, čo urobí s kontom bývalého prezidenta. Správy o zrušení spomenutej výnimky Facebook odmietol komentovať.