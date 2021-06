Vinárom chýbajú sezónni pracovníci, Slovensku ich prebrali ostatné krajiny eurobloku

Ponúkli im výhodnejšie pracovné podmienky.

3. jún 2021 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Slovenské hrozno a ovocie nebude mať podľa vinohradníkov a vinárov kto zberať. Zberačov si rozobrali ostatné krajiny EÚ, ktoré majú pre nich výhodnejšie pracovné podmienky. Slovensko nemá zatiaľ žiadnu politiku podpory sezónnych pracovníkov na zber ovocia, hrozna a zeleniny.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) preto žiada vládu, aby ju zaviedla. Informoval o tom vo štvrtok prezident ZVVS Vladimír Mrva.

Obrátili sa na Sme rodinu

ZVVS sa dnes obrátil na predsedu parlamentu Borisa Kollára, ministra práce Milana Krajniaka, a predsedu poľnohospodárskeho výboru Jaroslava Karahutu, aby si problematiku sezónnych pracovníkov na zber hrozna zobrali za svoju a vytvorili konkurencieschopné podmienky aj na Slovensku.

„Zber hrozna prebieha pre najvyššiu kategóriu slovenských vín s prívlastkom stále ručne. Rovnako je to aj pri vinohradoch na terasách, kam sa mechanizácia nedostane," ozrejmil Vladimír Mrva.

Vinári majú vyčíslené, že štvrtinu až polovicu nákladov na hrozno tvoria práve náklady na jeho zber. Ak by sa ich podarilo znížiť, pestovatelia by to okamžite pocítili a zvýšili by svoju konkurencieschopnosť.

V zahraničí zarobia viac

Problém s nedostatkom zberačov sa podľa vinárov stupňuje a krajiny sa predháňajú v sociálnej politike lepších podmienok pre sezónnych zberačov. Špeciálnu politiku robia krajiny EÚ už aj pre zberačov z tretích krajín. Tento rok sú podľa zväzu vychytení Gruzínci, Ukrajinci, ale aj zberači z Thajska a Malajzie. Na Slovensku však štatút sezónneho zamestnanca doteraz nemáme. Takže, ak niekto dostane ako v Nemecku 9,95 eura na hodinu, reálne mu v čistom ostane 9,45 eura na hodinu.

Pri tej istej sadzbe na Slovensku ostane zberačovi iba 7,17 eura na hodinu a zamestnávateľ zaplatí celkom 13,31 eura na hodinu. Pri odpracovaní napríklad 180 hodín za mesiac je rozdiel v čistej mzde až 410 eur, rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa v Nemecku a na Slovensku je takmer 600 eur na jediného zamestnanca.



Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska spolu s Úniou ovocinárov Slovenska teda žiadajú vytvorenie štatútu sezónneho pracovníka v poľnohospodárstve. Zberači by nemali odpracovať viac ako 1 200 hodín ročne a žiadajú výrazné zníženie odvodov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami.

Tiež chcú zavedenie aktívnej vízovej politiky s tretími krajinami ako napríklad v Rakúsku na 5 rokov.