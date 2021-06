Ziskovosť komerčných poisťovní vlani stúpla

Tempo bolo najrýchlejšie od roku 2016.

3. jún 2021 o 11:14 SITA

BRATISLAVA. Zisk poisťovní rástol aj v roku 2020, jeho tempo bolo najrýchlejšie od roku 2016. V májovej správe o finančnej stabilite to konštatuje Národná banka Slovenska. Čistý zisk stúpol o 9,8 % na 184 mil. eur. Približne polovica poisťovní zaznamenala podľa centrálnej banky rast zisku a všetky poisťovne skončili v kladných číslach.

Za nárastom zisku vidno podľa národnej banky najmä úsporu v nákladoch na poistné plnenia a tvorbu rezerv. Technický výsledok v neživotnom poistení medziročne vzrástol o 54 % na 86 mil. eur, a to najmä vďaka úsporám na poistných plneniach v poistení áut. V životnom poistení si technický výsledok zachoval úroveň medzi hodnotami predchádzajúcich dvoch rokov, teda 51 mil. eur.



Finančný výsledok životného poistenia bez investičného životného poistenia medziročne poklesol o 10 % na 90 mil. eur. Medziročný pokles bol síce výraznejší než v predchádzajúcich rokoch, ale je potrebné ho podľa národnej banky vnímať v kontexte oživovania finančných trhov, ktoré pokračovalo aj po ukončení kalendárneho roka.



V investičnom životnom poistení býva finančný výsledok volatilnejší než v klasickom životnom poistení a podobne to bolo aj v roku 2020. V porovnaní s predchádzajúcim rokom síce poklesol o 94 %, ale aj v tomto odvetví oživovanie presahovalo do roku 2021. Vývoj však bude podľa centrálnej banky závisieť od viacerých makroekonomických a finančných faktorov.



Slovenské poisťovne zostali podľa centrálnej banky aj v pandémii dostatočne odolné voči nepriaznivým šokom. Kapitálovú požiadavku na solventnosť ku koncu roka 2020 poisťovne plnili na 192 %, čo je takmer bez zmeny oproti decembru 2019. Negatívnou správou je však podľa národnej banky zhoršenie kvality kapitálu.