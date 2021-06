Televízie Markíza a JoJ dostali pokuty za vyše 4600 eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala aj viacero správnych konaní.

2. jún 2021 o 16:52 TASR

BRATISLAVA. Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na svojom stredajšom zasadnutí tri pokuty v súhrnnej výške 4 645 eur.

Najviac, 3 319 eur, musí zaplatiť vysielateľ programovej služby Wau za to, že titulky pre osoby so sluchovým postihnutím neboli v rámci programu Súdna sieň zosynchronizované so zvukovou stopou. Informoval o tom riaditeľ kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.

Vysielateľovi programovej služby Wau a Joj Plus uložili aj pokutu vo výške 663 eur za to, že odvysielal program, kde bol použitý český dabing vyrobený po 31. decembri 2007 „čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka“.

Tiež za neoznačenie upútavky na program Šachový princ totožným grafickým symbolom ako samotný program.

Kukliš doplnil, že sankciu v rovnakej výške uložili aj vysielateľovi programovej služby TV Markíza, keďže príspevok o teroristickom útoku vo Viedni, ktorý odvysielal v Teleráne, obsahoval násilie bez predchádzajúceho slovného upozornenia na nevhodnosť záberov pre maloletých divákov.

Rada na svojom zasadnutí začala aj viacero správnych konaní.