Asociácia nemocníc Slovenska nebude súhlasiť s redukciou 9-tisíc akútnych lôžok

Asociácii sa nepozdáva viacero vecí v navrhovanej Lengvarského reforme.

2. jún 2021 o 16:31 SITA

BRATISLAVA. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nebude súhlasiť s redukciou 9-tisíc akútnych lôžok. Prezident asociácie Marián Petko o tom informoval na tlačovej besede po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva zdravotníctva.

Ako uviedol, návrh optimalizácie siete nemocníc videli zástupcovia ANS v stredu prvýkrát. Materiál počíta s redukciou lôžok z 5,7 lôžka na približne 3,2 lôžka na tisíc obyvateľov Slovenska, na čo nie sú podľa Petka pripravení pacienti ani systém. Navrhovaná redukcia 9-tisíc postelí je podľa neho neprimerané číslo.

„Nedostatok personálu, ktorý na Slovensku je, a nie úplne dobre fungujúca ambulantná sféra, kde pacienti nie sú doriešení a potom sú viac hospitalizovaní v nemocniciach, sa nemôžu riešiť tým, že sa budú redukovať počty lôžok,“ podotkol Petko s tým, že Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami OECD zďaleka nemá výrazne väčší počet lôžok.

Asociácia taktiež nebude súhlasiť so zatvorením žiadnej nemocnice. Podľa prezidenta ANS je priestor aj na najmenšie nemocnice, aby sa mohli transformovať na sociálno-zdravotné zariadenia.

Petko na stretnutí upozornil ministerstvo zdravotníctva aj na odporučených 800 až tisíc pôrodov na nemocnicu. To by mohol byť podľa neho problém najmä na východe Slovenska.

Zároveň podotkol, že asociácia nie je proti centralizácii niektorých výkonov, apeloval tiež na doriešenie a legislatívne podchytenie traumacentier. Zástupcov rezortu sa pýtal aj na plánovaný systém fungovania záchrannej zdravotnej služby.

ANS podľa jej prezidenta zásadne nesúhlasila ani s tým, že po optimalizácii siete nemocníc zostane 28 až 32 regionálnych nemocníc s akútnymi lôžkami. Keďže je z aktuálnych 78 nemocníc približne 60 takých, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť, znamenalo by to, že takmer 30 nemocníc by neplnilo funkciu regionálnych, ale len základných nemocníc.

Ak by sa násobne nezvýšil počet záchraniek, touto zmenou by sa podľa Petka výrazne zhoršila dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. Ktorých nemocníc by sa takáto zmena mala týkať, zatiaľ ministerstvo podľa prezidenta ANS povedať nechce.