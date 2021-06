Sme rodina stiahne zákon k nájomnému bývaniu

Návrh môže Sme rodina predložiť do parlamentu, až keď sa k nemu vyjadria koaliční partneri.

1. jún 2021 o 15:17 SITA

BRATISLAVA. Na žiadosť koaličných partnerov hnutie Sme rodina stiahne z parlamentu poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý má zabezpečiť výstavbu 100-tisíc štátnych nájomných bytov do roku 2030.

Informoval o tom na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý považuje návrh za dobrý, lebo má podporiť súkromné firmy, aby súťažili na trhu výstavby bytov.

Obišli koaličné pravidlá

Ako podotkol, keďže hnutie Sme rodina predložilo návrh do parlamentu bez konzultácie s partnermi, nemal možnosť sa s ním bližšie zoznámiť. Aj preto na poslednej koaličnej rade požiadali lídra Sme rodina Borisa Kollára, aby návrh stiahli. Sulík ocenil, že pre hnutie je dôležitejšie dodržiavať pravidlá, ako presadiť zákon cez parlament.

„Návrh zákona bude predložený koaličným partnerom, pričom každý z nich sa bude môcť k tomu vyjadriť. K legislatívnemu návrhu vznikne aj pracovná skupina. Až potom bude opätovne predložený do Národnej rady," dodal Richard Sulík s tým, že návrh zákona podporia v súlade s pravidlami.

Podľa šéfa parlamentu a lídra Sme rodina Borisa Kollára v prípade naštartovania výstavby štátnych nájomných bytov sa majú ceny nájomného bývania znížiť oproti súčasnosti o 30 až 50 percent.

Je presvedčený, že efektívna výstavba štátnych nájomných bytov si vyžaduje nielen nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého, ktorý má urýchliť doteraz veľmi pomalé stavebné konania, ale aj predmetný poslanecký návrh zákona.

Vlastné bývanie

Podľa vicepremiéra Holého návrh zákon vytvára regulačný rámec na to, aby si mladí ľudia i zamestnanci v štátnom aj súkromnom sektore s priemernými príjmami mohli dovoliť vlastné bývanie.

Títo ľudia vplyvom nárastu cien nehnuteľností, ako aj dlhodobou nečinnosťou štátu túto možnosť stratili. Ako dodal Holý, výstavba nájomného bývania sa zrealizuje garanciou štátu, a to bez zaťaženia štátneho rozpočtu a verejných financií.

Naopak, je presvedčený, že výstavba štátnych nájomných bytov bude mať výrazný pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Predpokladá, že prvé byty budú môcť byť odovzdané už v roku 2023, pričom verí, že budúcim nájomcom sa odovzdá do roku 2030 okolo 100-tisíc bytov. Výstavba sa bude sústreďovať do krajských miest a do ich okolia.